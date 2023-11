Jorge Martin: Zame šteje le zmaga!

"Bila je zares lepa dirka, lepo sem začel, v prvem krogu sem poskušal ohraniti čim boljši položaj. Nimam česa izgubiti, zato moram biti 100-odstoten pri vsaki potezi. Mislim, da so moje možnosti zmaga ali pa padec." Medtem ko se je Španec v boju z glavnim akterjem izognil stiku, pa se temu ni uspel izogniti, ko je v enem trenutku prednja guma Marca Marqueza zadela njegovo levo ramo. "Čutil sem, vendar to je dirkanje," je dejal in po dirki objel Marqueza. Ta je sicer močno stisnil noge in zaviral, da morebiti ne bi prišlo do padca enega ali drugega dirkača.