Jorge Martin zaradi okužbe s koronavirusom izpušča dirko v Misanu

To je kar velik udarec za KTM, ki v letošnji motociklistični sezoni resno računa na končno zmago Jorgeja Martina , preden se ta španski dirkač priključi elitnemu razredu motoGP v sezoni 2021.

Jorge Martin je bil pozitiven na testu za novi koronavirus in bo tako izpustil bližajočo se dirko za VN San Marina.

Kot poroča španski AS, je trenutno tretjeuvrščeni dirkač skupnega seštevka svetovnega prvenstva v srednjem kakovostnem razredu okužen s koronavirusom že nekaj dni, tako da obstaja upanje za vrnitev na steze že prihodnji konec tedna, ko bo na sporedu še druga dirka na istem prizorišču. Martin se lahko pohvali z zmago in drugim mestom v Spielbergu, kar ga je spravilo v položaj, da lahko povsem realno računa na končno slavje. Glede na precejšnjo gnečo na vrhu omenjena odsotnost prihaja v najslabšem mogočem trenutku, a če bo ostalo le pri eni izpuščeni dirki, se bo Španec lahko že na naslednji preizkušnji vnovič vključil v borbo za najvišja mesta. Trenutno vodilni Luca Marini ima le osem točk prednosti pred po točkah izenačenima na drugem oziroma tretjem mestu Martinom in Eneo Bastianinijem.