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MotoGP

Martin pripravlja dirko s stisnjenimi zobmi: želi nastopiti in ostati v boju z Marquezom

Sepang, 28. 10. 2026 09.13 pred 36 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Marko Juvan
Jorge Martin

Jorge Martin po poškodbi zapestja še ni obupal nad naslovom svetovnega prvaka. Kljub hudim bolečinam in negotovosti skuša Apriliin dirkač narediti vse, da bi nastopil že na dirki v Sepangu. Čas ni na njegovi strani, a 28-letni Španec prisega tudi na pomoč "tistega tam gori". S prenosi na VOYO začenjamo v petek zgodaj dopoldan, čez vikend se pridruži še Kanal A.

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Jorge Martin se po poškodbi, ki jo je utrpel na Phillip Islandu, oklepa upanja, da bo že ta konec tedna nastopil na dirki motociklističnega svetovnega prvenstva v Sepangu. Španski dirkač Aprilie se zaveda, da ga čaka izjemno zahtevna naloga, vendar se ne želi odpovedati boju za naslov svetovnega prvaka.

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Bolečine naj bi bile po poročanju španskih medijev zelo hude. Pregledi so pokazali zlom distalnega dela koželjnice v desnem zapestju, zdravniki pa so sprva sumili tudi poškodbo podlahtnice. Dodatna računalniška tomografija v Melbournu je ta strah odpravila in prinesla vsaj nekaj optimizma.

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"Izvide so poslali tudi v Madrid kirurgu Ignaciu Rogerju de Oni, ki je Martina operiral že prejšnjo zimo in med drugim sodeluje tudi z Marcom Marquezom," med drugim piše italijanska Gazzetta Dello Sport.

Bolečina ga ne ustavi

Martin se že nahaja v Kuala Lumpurju, saj od vsega začetka verjame, da bi lahko nastopil na veliki nagradi Malezije. Povratek v Španijo je izključil, vse moči pa usmeril v zdravljenje in rehabilitacijo. Dirka v Sepangu ima za njegove naslovne ambicije izjemen pomen. Marquez ima v skupnem seštevku le še deset točk prednosti, zato si Martin težko privošči nov izpad iz boja za vrh.

Jorge Martin
Jorge Martin
FOTO: Profimedia

Njegov spremljevalec je fizioterapevt Aitor Tomas, s katerim poskuša zmanjšati vnetje in povrniti gibljivost poškodovanega zapestja. Zdravniki ocenjujejo, da tovrsten zlom brez operativnega posega običajno potrebuje od štiri do šest tednov za tvorbo kostnega kalusa, kar pomeni, da bo bolečina najverjetneje prisotna vse do konca sezone.

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Ključno vlogo pri okrevanju bosta igrali fizioterapija in magnetoterapija. Zapestje je za dirkača MotoGP eno najpomembnejših delov telesa, saj z njim upravlja plin in sprednjo zavoro.

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"Prejemam vso potrebno oskrbo, da bi čim bolje okreval in v Sepangu nastopil v najboljšem možnem stanju. Trenutno je nemogoče karkoli napovedovati. Položaj moramo ocenjevati iz dneva v dan," je, kot še poroča milanski športni časnik, dejal Martin.

Najprej zdravniški pregled, nato še preizkus na stezi

Prvi cilj je uspešno opraviti zdravniški pregled pri glavnem zdravniku prvenstva Angelu Charteju v četrtek zjutraj. Toda tudi morebitno dovoljenje za nastop še ne bo pomenilo dokončne zelene luči.

Marc Marquerz, Jorge Martin in Marco Bezzecchi
Marc Marquerz, Jorge Martin in Marco Bezzecchi
FOTO: Profimedia

Dirkač Aprilie bo moral po prvem prostem treningu v petek opraviti še dodatni pregled, na katerem bodo zdravniki ocenili, ali je sposoben nadaljevati dirkaški konec tedna.

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Po poročanju španskih medijev, prednjači madridska Marca, je Martin v zadnjih dneh prešel od obupa do previdnega optimizma. Odpoved nedeljske dirke v Avstraliji mu je namreč preprečila še večjo točkovno izgubo v boju za naslov.

Jorge Martin
Jorge Martin
FOTO: MotoGP

Če bi prišlo do odpovedi tudi dirke v Katarju, bi 28-letni Španec dobil dodatna dva tedna za okrevanje pred zaključnim delom sezone na Portugalskem in v Valencii.

Še štiri prizorišča in 148 možnih točk, Katar pa ostaja velika neznanka

Do konca sezone ostajajo še štirje dirkaški vikendi. Na posameznem dirkaškem koncu tedna je mogoče osvojiti največ 37 točk: 12 v sprintu in 25 na glavni dirki. Posebno vprašanje ostaja dirka v Katarju. Čeprav je še vedno del koledarja, so dirkači od organizatorjev zahtevali pisna zagotovila glede varnosti pred odhodom na Bližnji vzhod.

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VN Malezije
VN Malezije
FOTO: 24ur.com
Razlagalnik

MotoGP je najvišji razred svetovnega prvenstva v cestno-hitrostnem motociklizmu. Za razliko od tekmovanj, kjer dirkači vozijo serijske motocikle, ki so prilagojeni za dirke, so motorji v razredu MotoGP prototipi. To pomeni, da so zgrajeni izključno za namene dirkanja in niso naprodaj javnosti. Ti stroji vključujejo vrhunsko tehnologijo, kot so napredni aerodinamični paketi, karbonske zavore in izjemno zmogljive motorje, ki omogočajo hitrosti preko 350 km/h.

Kostni kalus je naravna začasna struktura, ki se oblikuje na mestu zloma kosti med procesom celjenja. Ko se kost zlomi, telo začne tvoriti mehko tkivo, ki postopoma otrdi in poveže zlomljena dela kosti. Ta proces je ključen, saj kalus deluje kot nekakšna 'notranja opornica', ki stabilizira zlomljeno območje, preden se kost popolnoma preoblikuje in vrne v svojo prvotno trdnost. Trajanje tega procesa je odvisno od resnosti poškodbe in lokacije zloma.

Magnetoterapija je fizikalna metoda zdravljenja, ki uporablja magnetna polja za spodbujanje naravnih procesov celjenja v telesu. Pri športnikih, kot so dirkači MotoGP, se uporablja za pospeševanje regeneracije kosti in mehkih tkiv. Magnetno polje izboljša mikrocirkulacijo in oskrbo celic s kisikom, kar lahko zmanjša vnetje, blaži bolečino in skrajša čas, potreben za tvorbo kostnega kalusa po zlomih.

Koželjnica (latinsko radius) je ena od dveh dolgih kosti v podlakti, ki poteka na strani palca. Izraz 'distalni del' v anatomiji pomeni del kosti, ki je najbolj oddaljen od trupa, kar pri koželjnici pomeni njen spodnji konec, ki tvori sklep z zapestjem. Zlom distalnega dela koželjnice je ena najpogostejših poškodb zapestja, saj se pogosto zgodi pri padcih, ko človek instinktivno iztegne roko, da bi ublažil udarec ob tla.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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motogp jorge martin sepang vn malezije

'Martin v Sepangu? Pride, a nastop je zelo negotov'

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