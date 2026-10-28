Martin pripravlja dirko s stisnjenimi zobmi: želi nastopiti in ostati v boju z Marquezom

Jorge Martin se po poškodbi, ki jo je utrpel na Phillip Islandu, oklepa upanja, da bo že ta konec tedna nastopil na dirki motociklističnega svetovnega prvenstva v Sepangu. Španski dirkač Aprilie se zaveda, da ga čaka izjemno zahtevna naloga, vendar se ne želi odpovedati boju za naslov svetovnega prvaka.

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Bolečine naj bi bile po poročanju španskih medijev zelo hude. Pregledi so pokazali zlom distalnega dela koželjnice v desnem zapestju, zdravniki pa so sprva sumili tudi poškodbo podlahtnice. Dodatna računalniška tomografija v Melbournu je ta strah odpravila in prinesla vsaj nekaj optimizma.

"Izvide so poslali tudi v Madrid kirurgu Ignaciu Rogerju de Oni, ki je Martina operiral že prejšnjo zimo in med drugim sodeluje tudi z Marcom Marquezom," med drugim piše italijanska Gazzetta Dello Sport.

Bolečina ga ne ustavi

Martin se že nahaja v Kuala Lumpurju, saj od vsega začetka verjame, da bi lahko nastopil na veliki nagradi Malezije. Povratek v Španijo je izključil, vse moči pa usmeril v zdravljenje in rehabilitacijo. Dirka v Sepangu ima za njegove naslovne ambicije izjemen pomen. Marquez ima v skupnem seštevku le še deset točk prednosti, zato si Martin težko privošči nov izpad iz boja za vrh.

Jorge Martin FOTO: Profimedia

Njegov spremljevalec je fizioterapevt Aitor Tomas, s katerim poskuša zmanjšati vnetje in povrniti gibljivost poškodovanega zapestja. Zdravniki ocenjujejo, da tovrsten zlom brez operativnega posega običajno potrebuje od štiri do šest tednov za tvorbo kostnega kalusa, kar pomeni, da bo bolečina najverjetneje prisotna vse do konca sezone.

Ključno vlogo pri okrevanju bosta igrali fizioterapija in magnetoterapija. Zapestje je za dirkača MotoGP eno najpomembnejših delov telesa, saj z njim upravlja plin in sprednjo zavoro.

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"Prejemam vso potrebno oskrbo, da bi čim bolje okreval in v Sepangu nastopil v najboljšem možnem stanju. Trenutno je nemogoče karkoli napovedovati. Položaj moramo ocenjevati iz dneva v dan," je, kot še poroča milanski športni časnik, dejal Martin.

Najprej zdravniški pregled, nato še preizkus na stezi

Prvi cilj je uspešno opraviti zdravniški pregled pri glavnem zdravniku prvenstva Angelu Charteju v četrtek zjutraj. Toda tudi morebitno dovoljenje za nastop še ne bo pomenilo dokončne zelene luči.

Marc Marquerz, Jorge Martin in Marco Bezzecchi FOTO: Profimedia

Dirkač Aprilie bo moral po prvem prostem treningu v petek opraviti še dodatni pregled, na katerem bodo zdravniki ocenili, ali je sposoben nadaljevati dirkaški konec tedna.

Po poročanju španskih medijev, prednjači madridska Marca, je Martin v zadnjih dneh prešel od obupa do previdnega optimizma. Odpoved nedeljske dirke v Avstraliji mu je namreč preprečila še večjo točkovno izgubo v boju za naslov.

Jorge Martin FOTO: MotoGP

Če bi prišlo do odpovedi tudi dirke v Katarju, bi 28-letni Španec dobil dodatna dva tedna za okrevanje pred zaključnim delom sezone na Portugalskem in v Valencii.

Še štiri prizorišča in 148 možnih točk, Katar pa ostaja velika neznanka

Do konca sezone ostajajo še štirje dirkaški vikendi. Na posameznem dirkaškem koncu tedna je mogoče osvojiti največ 37 točk: 12 v sprintu in 25 na glavni dirki. Posebno vprašanje ostaja dirka v Katarju. Čeprav je še vedno del koledarja, so dirkači od organizatorjev zahtevali pisna zagotovila glede varnosti pred odhodom na Bližnji vzhod.

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VN Malezije FOTO: 24ur.com