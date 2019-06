Petrucci hvaležen prijatelju Doviju: Pomagal mi je, da sem lahko ugnal Marqueza

"Zelo veliko mi je pomagal z nasveti na vseh ravneh. Če želiš zmagati na najvišji ravni, običajno odločajo malenkosti. Sami ste videli, kako izenačeno dirko smo imeli v Mugellu. To zmago posvečam svojim navijačem, družini in prijateljem, ki so vsa ta leta verjeli vam in moj napredek. Čeprav bi marsikdo na mojem mestu obupal, sem sam verjel, da se mi bo nekega dne zložilo vse za zmago. V zimskem obdobju mi ni bilo lahko, veliko sem razmišljal o prihodnosti, ki se s to zmago zdi svetlejša," je dejal 'Petrux', ki kljub dejstvu, da za naslednjo sezono še nima zagotovljene pogodbe, optimistično gleda v (bližnjo) prihodnost.



Barcelona postaja 'domači' teren za Ducati

"Vse je odprto. Ne bom se obremenjeval s tem. Želim zgolj uživati na vsaki dirki. Naslednja je na sporedu čez 14 dni v Barceloni, kjer je Ducati že zmagoval. Tudi v zadnjih dveh letih, kar dovolj zgovorno priča o napredku moštva, ki je vsako novo sezono vse bliže še do pred kratkim nepremagljivi Hondi. Sam sem z zmago v Mugellu prispeval le delček v naš zmagoviti mozaik, ob tej priložnosti se moram vnovič zahvaliti tudi Doviju, ki mi je v zimskem obdobju zelo pomagal, da sem v zadnjih mesecih postal boljši dirkač. Predvsem pa samozavestnejši, kar me je nekajkrat v minulih letih stalo kakšne zmage več," je še pristavil veliki junak Mugella.