Jutranje ogrevanje dobil Bezzecchi pred Aldeguerjem in Marquezom

MotoGP - VN Italije FOTO: VOYO

Dirko bodo iz prve startne vrste začele tri Aprilie: najboljši položaj si je v soboto pridirkal Marco Bezzecchi, ob njem pa se bosta pognala še Raul Fernandez in Jorge Martin. Na sprintu je start iz prve vrste najbolje izkoristil Fernandez. Martin ga je sicer priganjal do konca preizkušnje, toda mladi Španec je zdržal pritisk in se v cilju čustveno veselil prve sprinterske zmage v karieri.

Bezzecchi je po startu izgubil nekaj mest, na koncu pa sprint končal na četrtem mestu. Italijan ima za nedeljsko dirko seveda višje cilje, letos je vknjižil že tri zmage, toda zagotovo se nobena ne more primerjati z zmago pred domačimi navijači v ikoničnem Mugellu. Nedeljo je začel odlično, na jutranjem ogrevanju je postavil najboljši čas in napovedal, da bo eden izmed glavnih kandidatov za popoldansko slavje.

Dobre predstave v Italiji kaže tudi Marc Marquez, ki se po operaciji stopala in rame počasi skuša vrniti v pravo formo. Sprint je končal na petem mestu, na kvalifikacijah pa si priboril četrto startno izhodišče, toda njegovi tekmeci so imeli občutek, da Španec varčuje z močmi in jih hrani za nedeljsko dirko. Prepričani so, da bo aktualni prvak na klasični preizkušnji še kako nevaren za najvišja mesta. Tudi na jutranjem ogrevanju mu je šlo dobro, postavil je tretji čas. Z drugim mestom na ogrevanju pa je odlično formo nakazal tudi Fermin Aldeguer, ki je na sprintu zasedel šesto mesto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Prvi se bodo na stezo podali dirkači razreda moto3, dirko najšibkejšega razreda bomo od 11.00 prenašali na VOYO. Ob 12.10 s prenosom začnemo tudi na Kanalu A, najprej bomo skupaj pospremili dirko razreda moto2, od 13.15 pa začnemo s studijskim delom pred dirko kraljevskega razreda.