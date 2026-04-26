MotoGP

Jutranje ogrevanje dobil lanski zmagovalec Alex Marquez

Jerez de la Frontera, 26. 04. 2026 10.11 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
Ž.Ž.
Alex Marquez

Dirkači so z jutranjim ogrevanjem že odprli nedeljsko dirkaško dogajanje na dirkališču Angela Nieta v Jerezu. Najhitrejši je bil lanski zmagovalec na dirki za veliko nagrado Alex Marquez. Drugi čas je postavil najboljši na včerajšnjem sprintu Marc Marquez, tretji pa Fabio Di Giannantonio. S prenosom dirke razreda motoGP na Kanalu A in VOYO začnemo ob 13.15, pred tem pa bomo skupaj pospremili tudi dirke nižjih razredov moto3 in moto2.

FOTO: VOYO

Zaenkrat v Jerezu kaže na popoln konec tedna za Marca Marqueza, ki je bil včeraj najprej najhitrejši v kvalifikacijah na rahlo mokri stezi, nato pa kljub padcu slavil še na kaotičnem sprintu, ki so ga zaznamovali deževje, menjava motociklov in številni padci.

Preberi še Marc Marquez kljub padcu do zmage na kaotičnem sprintu

Toda če so včerajšnje dogajanje krojile dežne kapljice, gre danes pričakovati suho in toplo vreme, zato bi se lahko razmerja moči nekoliko spremenila. Na suhi stezi je bil v petek najhitrejši Alex Marquez in Španec, ki brani lansko zmago v Jerezu, je svojo konkurenčnost potrdil tudi z najboljšim časom na jutranjem ogrevanju, brata Marca je ugnal za 45 tisočink sekunde. Tudi na sprintu je bil, dokler ni začelo deževati, v igri za zmago, na mokri stezi pa se s pnevmatikami za suho stezo ni znašel najbolje in preizkušnjo končal v pesku.

Ta konec tedna blesti tudi Fabio Di Giannantonio. Italijan si je na kvalifikacijah zagotovil tretji startni položaj,  tretji čas pa je postavil tudi na jutranjem ogrevanju. Sprintersko dirko je končal na petem mestu, pred dežjem pa mu je kazalo še precej bolje. 

Preberi še Sprint dirka za pozabo za Bezzecchija, ki je razkril, kaj vse je šlo narobe

Iz boja za zmago ne gre odpisati niti Marca Bezzecchija. Italijan je že večkrat pokazal, da je nedelja njegov dan, tudi če mu v prejšnjih dneh ni šlo vse po načrtih. Letos je slavil na vseh treh dosedanjih dirkah za veliko nagrado, svoj zmagovalni niz pa bi si vodilni v svetovnem prvenstvu zagotovo želel še podaljšati. 

Startal bo s četrtega startnega položaja, četrti pa je bil tudi na jutranjem ogrevanju. Sprint se sicer, tako kot že večkrat letos, ni razpletel po njegovih pričakovanjih, po ponesrečenem startu se je nato še znašel na tleh in soboto že tretjič končal brez točk. Tudi zato bo njegova želja, da dirkaški vikend sklene z odličnim rezultatom, danes še večja. 

FOTO: Profimeda

Ali bo Bezzecchi uspel podaljšati svoj zmagovalni niz, bo jasno kmalu po 14. uri, ko bodo ugasnile rdeče luči. S prenosom dirke razreda motoGP na Kanalu A in VOYO začnemo ob 13.15, pred tem pa nas čakata dve razburljivi dirki v razredih moto3 in moto2. Dirko najšibkejšega razreda bomo od 11.00 prenašali na VOYO, dirko srednjega pa od 12.10 tudi na Kanalu A.

FOTO: Kanal A
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Jezdimir...hehehe
26. 04. 2026 10.17
Mu bodo tudi danes dovolili razmetavanje vizirjev pred štartom, keri kekci pokvarjeni tile Marquezi, ata Ezpeleta pa miži, kot vedno...hehehe
+2
2 0
The T3chnics
26. 04. 2026 10.43
Ja, vizirje bo razmetaval 😂 Najbolje, da med dirko odvrže še zaščito prsnega koša 😂
-1
0 1
Loptass
26. 04. 2026 10.56
Dober je dokler na dirkaliscu in po padocku ne brca drugih.
-1
0 1
The T3chnics
26. 04. 2026 11.01
Ja, še sreča, da iz garaže ne vsame s seboj kakšen kos orodja, da bi ga komu zalučal med dirko.
0 0
Jezdimir...hehehe
26. 04. 2026 11.02
Do tolk kot jih je Markec skeglu ti Žogca sploh štet ne znaš, vse kar se mu dogaja je karma in prekletstvo za katerega si je popolnoma sam kriv, ni kar tako dobil naziv najpodlejšega dirkača vseh časov, če smo realni in nepristranski...hehehe
0 0
