Jutranje ogrevanje dobil lanski zmagovalec Alex Marquez

Zaenkrat v Jerezu kaže na popoln konec tedna za Marca Marqueza , ki je bil včeraj najprej najhitrejši v kvalifikacijah na rahlo mokri stezi, nato pa kljub padcu slavil še na kaotičnem sprintu, ki so ga zaznamovali deževje, menjava motociklov in številni padci.

Toda če so včerajšnje dogajanje krojile dežne kapljice, gre danes pričakovati suho in toplo vreme, zato bi se lahko razmerja moči nekoliko spremenila. Na suhi stezi je bil v petek najhitrejši Alex Marquez in Španec, ki brani lansko zmago v Jerezu, je svojo konkurenčnost potrdil tudi z najboljšim časom na jutranjem ogrevanju, brata Marca je ugnal za 45 tisočink sekunde. Tudi na sprintu je bil, dokler ni začelo deževati, v igri za zmago, na mokri stezi pa se s pnevmatikami za suho stezo ni znašel najbolje in preizkušnjo končal v pesku.

Ta konec tedna blesti tudi Fabio Di Giannantonio . Italijan si je na kvalifikacijah zagotovil tretji startni položaj, tretji čas pa je postavil tudi na jutranjem ogrevanju. Sprintersko dirko je končal na petem mestu, pred dežjem pa mu je kazalo še precej bolje.

Iz boja za zmago ne gre odpisati niti Marca Bezzecchija. Italijan je že večkrat pokazal, da je nedelja njegov dan, tudi če mu v prejšnjih dneh ni šlo vse po načrtih. Letos je slavil na vseh treh dosedanjih dirkah za veliko nagrado, svoj zmagovalni niz pa bi si vodilni v svetovnem prvenstvu zagotovo želel še podaljšati.

Startal bo s četrtega startnega položaja, četrti pa je bil tudi na jutranjem ogrevanju. Sprint se sicer, tako kot že večkrat letos, ni razpletel po njegovih pričakovanjih, po ponesrečenem startu se je nato še znašel na tleh in soboto že tretjič končal brez točk. Tudi zato bo njegova želja, da dirkaški vikend sklene z odličnim rezultatom, danes še večja.