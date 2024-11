Jutranje ogrevanje pred sklepno dirko dobil Raul Fernandez, Bagnaia in Martin nista tvegala

V predmestju Barcelone so motorji že začeli brneti. Dirkaško dogajanje so odprli dirkači elitnega razreda, z jutranjim ogrevanjem je najbolje opravil Raul Fernandez. Jorge Martin, ki ima danes priložnost, da osvoji naslov prvaka, ni tvegal in vknjižil 16. čas. Edini, ki mu še lahko prekriža načrte je Francesco Bagnaia, Italijan je ogrevanje sklenil na 11. mestu. Še pred odločitvijo o naslovu prvaka v elitnem razredu sta na sporedu dirki v nižjih razredih, ob 11.00 dirka razreda moto3 in ob 12.10 dirka razreda moto2. Vrhunec nedeljske akcije na dirkališču pri Barceloni pa bo ob 14.00, ko bodo rdeče luči ugasnile za dirkače razreda motoGP. Prenos na Kanal A in VOYO.