Bagnaia: Vem, da je včasih bolje biti agresivnejši, toda raje dirkam čisto

Po sprinterski dirki je bolj zadovoljen Martin, saj je v dvoboju za drugo mesto ugnal Bagnaio in tako svojo prednost v skupnem seštevku povišal za dve točki. "Dal sem vse od sebe, nisem imel več rezerv, ni bilo lahko s šestega napredovati na drugo mesto. Izpolnil sem svoj cilj, ki je bil pokazati najboljšo možno predstavo. Tokrat je to bilo drugo mesto, tako da sem zelo zadovoljen."

Kljub temu, da ima sedaj že 22 točk prednosti, Španec ne želi preveč razmišljati o številkah. "Ne želim razmišljati o matematiki. Zagotovo sem zadovoljen, da sem v tem položaju na tej točki prvenstva. Toda osredotočiti se moram na svoje dirkanje in peljati tako kot na sprinterski dirki, ko sem dal vse od sebe in dirkal, kot da bi bila to moja prva dirka. Tudi na nedeljski dirki bom storil enako. A nisem neumen in vem, da moram nadzorovati tveganje," dodaja Martin.