Kaj bodo pokazala prva merjenja moči v Braziliji?

Za glavnega favorita še vedno velja Marco Bezzecchi, ki z Aprilio lovi zgodovinsko četrto zaporedno zmago v razredu MotoGP. Italijan, ki je bil najboljši tudi na Tajskem, je sicer storil napako na sobotni sprint dirki, ki ga je stala vodilnega mesta v kraljevskem razredu. Tega trenutno zaseda Španec Pedro Acosta. 21-letni dirkač Red Bulla je v Aziji zbral 32 točk in se tako prvič v karieri zavihtel na vrh razpredelnice. Prvi prosti trening v Braziliji lahko spremljate na VOYO, merjenje moči v razredu MotoGP se začne ob 16.00.