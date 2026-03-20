MotoGP

Kaj bodo pokazala prva merjenja moči v Braziliji?

Goiana, 20. 03. 2026 15.07 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Sprint VN Tajske

Pred nami je nov dirkaški vikend v prvenstvu motoGP. Uvodno dejanje VN Brazilije predstavlja prvi prosti trening, ki je tik pred vrati. Dirkači bodo po uverturi na Tajskem znova izmerili moči in prvič po 22 letih znova preizkusili asfalt v Braziliji. Trenutno vodilni dirkač kraljevskega razreda je Španec Pedro Acosta. Treninge vseh razredov lahko v prenosu spremljate na VOYO.

MotoGP - VN Brazilije
FOTO: VOYO

Za glavnega favorita še vedno velja Marco Bezzecchi, ki z Aprilio lovi zgodovinsko četrto zaporedno zmago v razredu MotoGP. Italijan, ki je bil najboljši tudi na Tajskem, je sicer storil napako na sobotni sprint dirki, ki ga je stala vodilnega mesta v kraljevskem razredu. Tega trenutno zaseda Španec Pedro Acosta. 21-letni dirkač Red Bulla je v Aziji zbral 32 točk in se tako prvič v karieri zavihtel na vrh razpredelnice. Prvi prosti trening v Braziliji lahko spremljate na VOYO, merjenje moči v razredu MotoGP se začne ob 16.00.

vn brazilije prosti trening motogp bezzecchi acosta voyo

Acosta brez dlake na jeziku: 'Ne zaslužim si biti vodilni dirkač'

