Kaj obeta motoGP sezona 2024?

Končana testiranja v Sepangu, na katerih je bilo prvič mogoče vonjati novo gorivo in kjer smo lahko videli novosti na dirkalnikih, so pokazala, da se letošnja sezona motoGP nadaljuje tam, kjer se je lani končala. A vendar z nekoliko premešanimi razmerji moči, predvsem zaradi prestopa Marca Marqueza, prihoda Pedra Acoste in posebnih olajšav za japonske proizvajalce.

Drugačne barve v garažah malezijskega dirkališča odražajo nove sponzorje ekipe VR46, novo satelitsko ekipo Aprille Trackhouse, ki je svojega šefa pripeljala iz F1 (čeprav je Davide Brivio stari motociklistični maček, op. p.) in nova oblačila Rinsa, Mira, Zarcoja in Marqueza. Alex Rins letos dirka z Yamaho, Joan Mir in Johann Zarco s Hondo, Marc Marquez pa z Ducatijem. Po prvih testiranjih se zdi, da bo (logično) na glavno vprašanje, ali so Japonci zmanjšali zaostanek za evropskimi proizvajalci, treba počakati vsaj še poldrugi teden do drugih testiranj, če ne kar na prvo dirko. Je pa jasno, da so pri Ducatiju uspeli izboljšati že lani superioren motor, da se osemkratni svetovni prvak po enajstih letih dirkanja s Hondo dobro privaja na Ducati in da je Pedro Acosta tako talentiran (in to ne le vozniško), kot se od njega pričakuje.

Prvi dan v Sepangu smo videli dvoje. Marc ni takoj presenetil s hitrostjo, ko je zapeljal iz garaž – prav nasprotno je letos veliko bolj potrpežljiv, poleg tega pa je imel še kopico tehničnih težav. Sam pravi, da je še pretrd na motociklu in še ne razume povsem njegovih opozoril, ko se bliža meji. Pedro pa je šokiral z odličnimi časi, čeprav se še privaja na bistveno večjo moč, elektroniko, rideheight device, in se na koncu spustil pod lanski rekord steze z devetim časom.

Na koncu je kar deset dirkačev peljalo bolje od lanskega rekorda, kar kaže na velik napredek. Če pogledamo na vrh, je jasno, da se sezona nadaljuje tam, kjer se je lani končala: z Bagnaio pred Martinom. Sledi jima Bastianini, ki po slabi lanski sezoni letos kaže, da ni zaman na najhitrejšem motociklu. Sicer je najhitrejša Aprilia šesta z Espargarojem, KTM sedmi z Binderjem in Honda deseta z Mirom ter Yamaha enajsta s Quartararojem. Pri tem je zanimivo, da je drugi dan testiranj najvišjo končno hitrost dosegel prav Fabio z Yamaho pred Bradom s KTM-om.

Honda in Yamaha sta naredili korak naprej, a Ducati znova še večjega. Že na prvi pogled je v tehničnem smislu videti, da ima Ducati dvojno aerodinamiko na strani in neverjetno gnečo vseh stikal na krmilu, KTM se igra s superkratkim izpušnim sistemom in "nafrfulanim" zadnjim krilcem, Aprilia pa letos spreminja prednje (povezano) in zadnje (ravno) krilce. Honda ima po novem krokodilji (ne stegozavrov) zadek in nove izpušne cevi, Yamaha pa pravzaprav še največjo spremembo pri sprednji aerodinamiki po vzoru Aprilie. Pri tem ne pozabimo, da vsi letos uporabljajo gorivo, ki mora biti v 40 % iz obnovljivega vira.

Če poslušamo dirkače in šefe ekip, je jasno, da Aprilia Sepang zapušča še brez novega pogonskega sklopa z zadovoljnim Espargarojem in nezadovoljnim Maverickom Vinalesom, ter skeptičnim šefom, ki pravi, da se boji, da ne bodo kos Ducatiju. Pri Hondi so z lažjim motociklom hitrejši, a imajo težave s stabilnostjo in oprijemom zadnje gume. Yamaha je z novim štartnim sistemom in pogonskim agregatom hitra, a s slabim mehanskim oprijemom in elektroniko še nima rešitve za največjo lansko težavo – hiter kvalifikacijski krog. Pri KTM-ju podobno kot lani tipajo, kaj uporabiti in imajo tako dva dirkača pod vrhom in dva na dnu razpredelnice časov. Zanimiva je Millerjeva izjava, da je zmeden, ker dve povsem različni aerodinamični rešitvi motocikla dajeta enak občutek.

Testiranja so sicer minila brez Franca Morbidellija, ki se je poškodoval na zasebnih Arubinih (superbike) testiranjih v Portimau, prvi dan pa je stezo pri Sepangu zapustil tudi Raul Fernandez, ki je preživel hud padec. Morda največje razočaranje prvih letošnjih testiranj je Marco Bezzecchi, ki je bil lani celo eden od kandidatov za prvaka, tokrat pa je za najhitrejšima (njegovima lanskima rivaloma) s petnajstim časom zaostal več kot sekundo. Tudi od Rinsa, Zarcoja, Oliveire in Marinija za njim bi pravzaprav pričakovali več.

A ne pozabimo, to so prva testiranja in vse ekipe še sploh niso imele pravih delov ali so testirale posamezne rešitve. Več bo jasno čez dober teden na drugih testiranjih, ki bodo v Katarju pravzaprav že tik pred prvo dirko sezone, ki se začne drugi konec tedna v marcu. In ne smemo pozabiti, da imata letos Honda in Yamaha nezamrznjen razvoj pogonskega sklopa in praktično neomejena testiranja, tako da lahko kakšne spremembe pričakujemo tudi med sezono.