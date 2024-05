Kaj prinašajo spremembe, ki se obetajo v razredu motoGP?

Nova prostornina bo 850 kubičnih centimetrov, manjši bo premer valja, en agregat bo manj in manjša bo posoda za gorivo. Posledično bo manj potrebe po prednji aerodinamiki, ki bo nekoliko manjša, in to je tisto, kar naj bi prineslo agilnost in več prehitevanj.

Skozi 75-letno zgodovino svetovnega motociklističnega prvenstva smo bili priča številnim tehničnim spremembam, po dokaj svobodnih prvih letih se je ob koncu 60. zaradi zniževanja stroškov omejilo število valjev ter posredno ogorčenje japonskih tovarniških ekip. Ob koncu 70. let so uvedli nov, najvišji razred s 750 kubičnimi centimetri, a ga po treh letih tudi ukinili. Do leta 2001 je tako za kraljevi razred veljala pollitrska prostornina z največ štirimi valji in prosto izbiro tipa dvo- ali štiritaktnega motorja.

Od leta 2002 so bili dovoljeni litrski štiritaktni stroji z namenom opustitve pollitrskih dvotaktnih. Moči štiritaktnih agregatov so naraščale in pet let za tem se je prostornina v elitnem razredu znižala na 800 kubičnih centimetrov. Ob gospodarski krizi 2008 so se z namenom zniževanja stroškov reducirali treningi, različni proizvajalci gum, aktivno vzmetenje in elektronski startni sistem. Leta 2012 se je vrnila litrska prostornina, saj učinek zmanjšanja ni bil videti smiseln. Minimalna teža je omejena na 157 kilogramov, dovoljeni so postali aerodinamični dodatki. A vsega je bilo ponovno preveč.

Kako so se pravila spreminjala skozi zgodovino, kaj konkretno bo novega v letu 2027 in predvsem kakšni so odzivi dirkačev in vodij ekip na spremembe, pa tudi kakšne posledice bo to potegnilo za seboj, pa v zgoraj priloženem prispevku.