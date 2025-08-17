Pogled v zakulisje: Kaj se dogaja, preden ugasnejo rdeče luči?

Za dirkače se priprava na start pred sprintersko ali klasično nedeljsko začne že veliko prej, kot imamo po navadi to priložnost pospremiti na malih ekranih. Stresno pa ni le dirkačem, temveč tudi celotni njihovi ekipi, ki mora pred startom izvesti še zadnje popravke in poskrbeti, da bo motocikel deloval tako, kot mora. Za dodatno gnečo v okolici startnih položajev pa poskrbijo tudi fotografi, novinarji in različni gostje. Sprehodite se z nami po zakulisju starta pred sprintersko dirko v Spielbergu in si poglejte, kaj se je dogajalo, preden so ugasnile rdeče luči.

Približno pol ure preden se poženejo s startnih položajev, se dirkači v svojem tovornjaku preoblečejo v dirkaško opremo in v garaži pridružijo svoji ekipi. Z njo dorečejo še zadnje podrobnosti glede taktike, nato pa si že počasi nadanejo čelado in se odpravijo proti motociklu. Mehaniki so slednjega pred tem skrbno pripravili in zapeljali pred garažo, kjer prižgan počaka na dirkača.

Dvajset minut pred startom se na semaforju v pitlanu za pet minut prižge zelena luč, ki pomeni, da lahko dirkači v tem času zapeljejo na stezo. Odpeljejo spoznavni krog, da se seznanijo z razmerami na stezi, nato pa svoj dirkalnik parkirajo na startno mesto, ki so si ga pridirkali na kvalifikacijah. Ob njem jih že čaka njihova ekipa.

icon-expand FOTO: Žana Žgavc

icon-expand FOTO: Žana Žgavc

icon-expand FOTO: Žana Žgavc

icon-expand FOTO: Žana Žgavc

icon-expand FOTO: Žana Žgavc

icon-expand FOTO: Žana Žgavc









Dirkači se znova vrnejo v garažo, takole se je proti svoji odpravil Enea Bastianini. icon-picture-layer-2 1 / 6

Ker je do starta še več kot 15 minut, se dirkači vmes navadno še vrnejo v garažo. Med drugim tudi zato, da se vsaj za nekaj minut izognejo gneči na startno-ciljni ravnini.

icon-expand FOTO: Žana Žgavc

icon-expand FOTO: Žana Žgavc

icon-expand FOTO: Žana Žgavc

icon-expand FOTO: Žana Žgavc

icon-expand FOTO: Žana Žgavc

icon-expand FOTO: Žana Žgavc









Gneča pred startom sprinterske dirke icon-picture-layer-2 1 / 6

Okoli startnih mest se namreč zbere nepregledna množica ljudi, ki jo poleg dirkačev sestavljajo člani ekip, novinarji, fotografi, različni gostje in posebni povabljenci ter tudi navijači, ki so bili deležni privilegija, da si iz prve vrste ogledajo startno proceduro.

icon-expand FOTO: Žana Žgavc

icon-expand FOTO: Žana Žgavc

icon-expand FOTO: Žana Žgavc

icon-expand FOTO: Žana Žgavc

icon-expand FOTO: Žana Žgavc

icon-expand FOTO: Žana Žgavc

icon-expand FOTO: Žana Žgavc











Pripravljeni morajo biti tudi rezervni motocikli. icon-picture-layer-2 1 / 7

Ravno tolikšnemu stresu kot dirkači pa so pred startom izpostavljeni tudi njihovi mehaniki. Velikokrat se zgodi, da si dirkači po odpeljanem spoznavnem krogu ali po tem, ko so videli, za kakšne pnevmatike so se odločili njihovi tekmeci, spremenijo svojo taktiko glede pnevmatik. Mehaniki seveda hitro ugodijo željeni spremembi in v garažo stečejo po izbrane pnevmatike. Poleg tega pa morajo pripraviti tudi rezervni motocikel, v primeru, da bi ga njihov dirkač potreboval.

icon-expand FOTO: Žana Žgavc

icon-expand FOTO: Žana Žgavc

icon-expand FOTO: Žana Žgavc



Novinarji skušajo pridobiti še zadnje izjave pred začetkom preizkušnje. icon-picture-layer-2 1 / 3

Veliko dela pa imajo tudi novinarji. Pred svoje mikrofone skušajo tik pred startom dobiti dirkače, vodje ekip ali kakšnega izmed posebnih gostov, ki so si prišli ogledat dirko. Tako je tudi naša Eva Koderman Pavc imela priložnost pred sprintom spregovoriti z legendo motociklizma Valentinom Rossijem.

Do sprinta nas loči še sedem minut in sedaj so vsi dirkači že na svojih motociklih. Med zadnjimi je na svojega sedel Marc Marquez, s tem pa v okolico četrtega startnega položaja pritegnil veliko množico navijačev. A ti nimajo prav veliko časa za fotografiranje vodilnega dirkača v skupnem seštevku, saj morajo že kmalu zapustiti stezo.

icon-expand FOTO: Žana Žgavc

icon-expand FOTO: Žana Žgavc

icon-expand FOTO: Žana Žgavc

icon-expand FOTO: Žana Žgavc





Takole se je na svoj motocikel usedel Francesco Bagnaia. icon-picture-layer-2 1 / 4

Pet minut pred ogrevalnim krogom namreč organizatorji z zvočnimi signali in tablami dajo vedeti, da je start dirke že zelo blizu, in startno-ciljna ravnina se dodobra izprazni. Na njej lahko zraven dirkača ostanejo le še člani njegove ekipe. Tri minute pred ogrevalnim krogom morajo mehaniki pospraviti vse svoje orodje, od tega trenutka dalje delo na dirkalniku ni več dovoljeno, poleg motocikla pa lahko ostaneta le dva mehanika in oseba, ki dirkaču drži dežnik.

icon-expand FOTO: Žana Žgavc

icon-expand FOTO: Žana Žgavc

icon-expand FOTO: Žana Žgavc

icon-expand FOTO: Žana Žgavc

icon-expand FOTO: Žana Žgavc

icon-expand FOTO: Žana Žgavc

icon-expand FOTO: Žana Žgavc











Pet minut pred ogrevalnim krogom vodstvo tekmovanja z zvočnimi signali in tablami opozori, da je start že zelo blizu. icon-picture-layer-2 1 / 7