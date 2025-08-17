Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogomet MotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
MotoGP

Pogled v zakulisje: Kaj se dogaja, preden ugasnejo rdeče luči?

Spielberg, 17. 08. 2025 06.59 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Ž.Ž.
Komentarji
0

Za dirkače se priprava na start pred sprintersko ali klasično nedeljsko začne že veliko prej, kot imamo po navadi to priložnost pospremiti na malih ekranih. Stresno pa ni le dirkačem, temveč tudi celotni njihovi ekipi, ki mora pred startom izvesti še zadnje popravke in poskrbeti, da bo motocikel deloval tako, kot mora. Za dodatno gnečo v okolici startnih položajev pa poskrbijo tudi fotografi, novinarji in različni gostje. Sprehodite se z nami po zakulisju starta pred sprintersko dirko v Spielbergu in si poglejte, kaj se je dogajalo, preden so ugasnile rdeče luči.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Marc Marquez ostaja kralj sprintov
    02:50
    Iz 24UR: Marc Marquez ostaja kralj sprintov
  • Vrhunci sprinterske dirke za VN Avstrije
    02:06
    Vrhunci sprinterske dirke za VN Avstrije

Približno pol ure preden se poženejo s startnih položajev, se dirkači v svojem tovornjaku preoblečejo v dirkaško opremo in v garaži pridružijo svoji ekipi. Z njo dorečejo še zadnje podrobnosti glede taktike, nato pa si že počasi nadanejo čelado in se odpravijo proti motociklu. Mehaniki so slednjega pred tem skrbno pripravili in zapeljali pred garažo, kjer prižgan počaka na dirkača.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dvajset minut pred startom se na semaforju v pitlanu za pet minut prižge zelena luč, ki pomeni, da lahko dirkači v tem času zapeljejo na stezo. Odpeljejo spoznavni krog, da se  seznanijo z razmerami na stezi, nato pa svoj dirkalnik parkirajo na startno mesto, ki so si ga pridirkali na kvalifikacijah. Ob njem jih že čaka njihova ekipa.

Ker je do starta še več kot 15 minut, se dirkači vmes navadno še vrnejo v garažo. Med drugim tudi zato, da se vsaj za nekaj minut izognejo gneči na startno-ciljni ravnini.

Okoli startnih mest se namreč zbere nepregledna množica ljudi, ki jo poleg dirkačev sestavljajo člani ekip, novinarji, fotografi, različni gostje in posebni povabljenci ter tudi navijači, ki so bili deležni privilegija, da si iz prve vrste ogledajo startno proceduro.

Ravno tolikšnemu stresu kot dirkači pa so pred startom izpostavljeni tudi njihovi mehaniki. Velikokrat se zgodi, da si dirkači po odpeljanem spoznavnem krogu ali po tem, ko so videli, za kakšne pnevmatike so se odločili njihovi tekmeci, spremenijo svojo taktiko glede pnevmatik. Mehaniki seveda hitro ugodijo željeni spremembi in v garažo stečejo po izbrane pnevmatike. Poleg tega pa morajo pripraviti tudi rezervni motocikel, v primeru, da bi ga njihov dirkač potreboval. 

Veliko dela pa imajo tudi novinarji. Pred svoje mikrofone skušajo tik pred startom dobiti dirkače, vodje ekip ali kakšnega izmed posebnih gostov, ki so si prišli ogledat dirko. Tako je tudi naša Eva Koderman Pavc imela priložnost pred sprintom spregovoriti z legendo motociklizma Valentinom Rossijem.

Do sprinta nas loči še sedem minut in sedaj so vsi dirkači že na svojih motociklih. Med zadnjimi je na svojega sedel Marc Marquez, s tem pa v okolico četrtega startnega položaja pritegnil veliko množico navijačev. A ti nimajo prav veliko časa za fotografiranje vodilnega dirkača v skupnem seštevku, saj morajo že kmalu zapustiti stezo.

Pet minut pred ogrevalnim krogom namreč organizatorji z zvočnimi signali in tablami dajo vedeti, da je start dirke že zelo blizu, in startno-ciljna ravnina se dodobra izprazni. Na njej lahko zraven dirkača ostanejo le še člani njegove ekipe. Tri minute pred ogrevalnim krogom morajo mehaniki pospraviti vse svoje orodje, od tega trenutka dalje delo na dirkalniku ni več dovoljeno, poleg motocikla pa lahko ostaneta le dva mehanika in oseba, ki dirkaču drži dežnik.

V zadnji minuti morajo stezo zapustiti prav vsi mehaniki, motocikel pa mora biti popolnoma pripravljen in pol minute pred začetkom ogrevalnega kroga tudi prižgan.

Po odpeljanem krogu za ogrevanje se dirkači znova pripeljejo na svoj startni položaj. Tam še zadnjič preverijo, da je z dirkalnikom vse v najlepšem redu, znižajo svoj motocikel ter aktivirajo sistem za boljši start. Nato pa gre zares, delavec z rdečo zastavo se umakne, rdeče luči se ugasnejo in dirkači se lahko odločno podajo v prvi ovinek.

motogp vn avstrije sprint zakulisje start startna procedura
Naslednji članek

Bagnaia: Imamo potencial, poklopiti se morajo še zunanje okoliščine

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089