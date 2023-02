Kako bo videti nova sezona motoGP?

S koledarja so umaknili Veliko nagrado Aragonije, dodali pa preizkušnji v Kazahstanu (7. do 9. julij) in Indiji (22. do 24. september).

Največ prahu je dvignila uvedba sobotnih sprint dirk. Mnenja v dirkaškem paddocku glede teh so deljena. Dirkači se zavedajo, da bo to na dirkališča in pred televizijske sprejemnike ob sobotah, ki so bile doslej rezervirane zgolj za prosti trening in kvalifikacije, privabilo več ljudi, a poudarjajo, da bodo krajše sprint dirke, ki bodo štele za točke svetovnega prvenstva, prinesle več tveganja.