Kaj poreče Yamaha? Quartararo obžaluje težnjo po tovarniškem motociklu

Fabio Quartararo, ki se je v zaključku pretekle sezone tako zelo izkazal s poltovarniškim motociklom Petronas Yamahe, je v tej sezoni prejel le najboljše Yamahine komponente. To je pred podpisom s tovarniško ekipo Yamahe namreč zahteval in zapisal v pogodbo. Zdaj težnjo po tovarniškem motociklu in najnovejših materialih obžaluje.

Že nekaj sezon (se še spomnite dobrih rezultatov Johanna Zarcoja?) se sicer zdi, da je motocikel, ki ga razvija Petronas Yamaha v zaključkih sezon boljši in bolj konstanten, čeprav gre za uporabo starejših komponent, praviloma iz preteklih sezon). Takšnega mnenja je v tej sezoni očitno tudi Fabio Quartararo, ki je ob podpisu pogodbe z Yamaho za sezono 2021, ko bo v tovarniški ekipi zamenjal svojega vzornika Valentina Rossija, sklenil dogovor, da že v letošnji sezoni dobi le najboljše materiale.

Fabio Quartararo je imel na večini dirk velike težave z oprijemom. FOTO: MotoGP

"Nisem tako zelo zadovoljen, toda tovarniške specifikacije so motocikel, ki smo si ga želeli na začetku leta. Težili smo k temu," je mešane občutke po slabem zaključku sezone opisal Quartararo. Dolgo časa vodilni dirkač prvenstva, v katerem je zbral tri zmage, je lahko po neuspehih na zadnjih dirkah lahko še toliko bolj razočaran, potem ko je odlične uvrstitve in celo dve zmagi v samem zaključku sezone vpisal njegov moštveni kolega Franco Morbidelli. A pozor: Morbidelli (prav tako tri zmage, vse v drugi polovici sezone) je edini dirkač Yamahe, ki v tej sezoni ni vozil s tehničnimi specifikacijami tovarniškega motorja, pač pa je uporabljal Yamahin lanski motor, ki so ga njegovi inženirji tekom sezone očitno več kot uspešno razvijali.

Quartararo se je sicer s poltovarniškim Yamahinim motociklom odlično znašel v pretekli sezoni, ko je kot novinec v eri Marca Marqueza kar sedemkrat stopil na stopničke. "Prav tovarniški motor že v tej sezoni me je pomagal prepričati, da sem podpisal pogodbo s tovarniško ekipo. Želeli smo si tega motorja, toda na žalost v tej sezoni to ni bila prava odločitev," svojo odločitev javno obžaluje Quartararo. In še kako mu je lahko žal, potem ko je Morbidelli na zadnjih treh dirkah kar dvakrat stal na najvišji stopnički. In zdi se, da bo Italijan najvišje uvrščeni Yamahin dirkač v tej sezoni, česar si je pred začetkom te sezone upal napovedati le malokdo. 'Morbido' trenutno zaseda drugo mesto, vprašanje pa, kje bi bil, če se v Avstriji ne bi zapletel v škandalozni padec z Zarcojem. In kdo ve, morda je prav ta padec Morbidellija v tej sezoni stal naslova svetovnega prvaka.

Quartararo sicer zatrjuje, da gre pri motorjih 2019 in 2020 za veliko razliko. "Zagotovo, razlika je precejšnja," je prepričan Francoz."Zagotovo je Franco naredil velik korak naprej, saj v pretekli sezoni ni niti enkrat stopil na oder za zmagovalce in je letos toliko hitrejši,"je dober zaključek sezone Italijana opisal Quartararo. "Franco se je močno izboljšal in to si zasluži, saj sem videl, da dela v pravo smer," je Morbidellijevemu skoku na drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega prvenstva 'zaploskal' Francoz.

Ta se lahko pohvali s kar tremi zmagami v tej sezoni in je poleg Morbidellija, ki jih ima prav tako tri, edini dirkač z več kot eno zmago v sezoni. "Tudi če sem dobil tri dirke, nisem povsem zadovoljen, saj mislim, da bi se z bolj konsistenčnim motorjem lahko boril za precej več in bil v igri za precej več zmag," je prepričan Quartararo. Dirkač Petronas Yamahe s številko 20 na čelu motocikla je v letošnjem prvenstvu storil kar precej napak, a vendarle krivde za izgubo naslova ne gre pripisati le njemu, saj je bila tovarniška Yamaha v zadnjem delu sezone praktično z vsemi dirkači daleč od konkurentov. "Seveda je to frustrirajoče, saj, ko tako trdo delaš, pričakuješ, da bo tovarniški motor, ne bom rekel veliko boljši, toda vsaj enak ali boljši kot lanskoletnega," je potarnal francoski dirkač. Ta je na zadnjih petih dirkah pošteno razočaral: najboljša uvrstitev je bila osmo mesto.