Kako so dopustovali MotoGP dirkači?

Dirkači razreda MotoGP so motoristične kombinezone za nekaj tednov zamenjali za lahka poletna oblačila in si pred pomembnim drugim delom sezone na različnih koncih sveta privoščili zaslužen oddih. A tudi daleč od dirkališč niso povsem mirovali, skrb za telesno pripravljenost je ostala pomemben del njihovega vsakdana. Od zadnje dirke so minili skoraj štirje tedni, kako pa je zmagovalna trojica takrat razmišljala o premoru?

"Poletne počitnice, veliko bo ljubezni in sreče. Seveda se bom poskušal čim bolje odpočiti, predvsem psihično. Kar pa se tiče fizične kondicije, pa nadaljevati z delom," je povedal Marc Marquez, ki je dopustoval na otoku Menorca, poleg morskih aktivnosti pa veliko časa preživel na kolesu, pa tudi na motociklu za motokros.