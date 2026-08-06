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MotoGP

Kako so dopustovali MotoGP dirkači?

Ljubljana, 06. 08. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Nina Mihalič
Marc Marquez

Kolesarjenje in preživljanje časa na morju sta bili najbolj priljubljeni aktivnosti dirkačev MotoGP v poletnem premoru. Po dirki za VN Nemčije so si lahko privoščili nekaj oddiha, a že ta konec tedna se boj za letošnji naslov v kraljevskem razredu nadaljuje.

Dirkači razreda MotoGP so motoristične kombinezone za nekaj tednov zamenjali za lahka poletna oblačila in si pred pomembnim drugim delom sezone na različnih koncih sveta privoščili zaslužen oddih. A tudi daleč od dirkališč niso povsem mirovali, skrb za telesno pripravljenost je ostala pomemben del njihovega vsakdana. Od zadnje dirke so minili skoraj štirje tedni, kako pa je zmagovalna trojica takrat razmišljala o premoru?

"Poletne počitnice, veliko bo ljubezni in sreče. Seveda se bom poskušal čim bolje odpočiti, predvsem psihično. Kar pa se tiče fizične kondicije, pa nadaljevati z delom," je povedal Marc Marquez, ki je dopustoval na otoku Menorca, poleg morskih aktivnosti pa veliko časa preživel na kolesu, pa tudi na motociklu za motokros.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ne vem zares, verjetno bom dirkal in lovil ribe. Cilj bo ta, da se vrnem nazaj čim bolj neobremenjeno," je takrat povedal Ai Ogura, ki je prav tako užival na motociklu, na katerem sicer v prvenstvu MXGP spremljamo Tima Gajserja.

"Vsi potrebujemo nekaj počitka, toda ne smemo pozabiti, da moramo poskrbeti za to, da se dobro pripravimo za naporno nadaljevanje sezone," je dejal Ogurin moštveni kolega Raul Fernandez, ki si je podobno kot njegov rojak Marquez privoščil morski oddih in za pripravljenost skrbel v fitnesu, na kolesu in na supu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
motogp počitnice Marc Marquez ai ogura Raul Fernandez

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