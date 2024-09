Kako je videti delo slovenske sodnice na dirkah razreda motoGP?

Pogosto se zgodi, da ko kateri od dirkačev prejme kazen, se ljudje vprašajo, zakaj in kdo mu je to kazen dodelil. Nad vsako dirko, kvalifikacijami in treningom v vseh razredih, ki so del motociklističnega svetovnega prvenstva, bedijo sodniki Mednarodne motociklistične zveze. Ena izmed njih je Slovenka Tamara Matko.