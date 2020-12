Balanca št. 35: kakšna bo usoda Marca Marqueza?

Ste vedeli, da se morda bliža čas, ko se bodo z dirkališč poslovili vsi sodniki na zavojih, ki pridno mahajo z zastavami? Vse bolj in bolj se zdi, da jih lahko v naslednjih letih izpodrine moderna tehnologija, saj bodo že od naslednjega leta vsa dirkališča morala biti opremljena z LED-semaforji za barvno opozarjanje dirkačev. Ko gre za varnost, seveda ni kompromisov. V tokratnih novicah se še sprašujemo, kaj pomeni novi pokrovitelj moštva Suzuki? Enako kot pri Yamahi bo na modrih dirkalnikih namreč od naslednje sezone logotip proizvajalca energetskih napitkov Monster Energy. Ker ta ameriška znamka trdno stoji tudi za osebnim pokroviteljstvom Valentina Rossija, je zato že moč slišati špekulacije, da bi v sezoni 2022 Rossijevo moštvo, ali pa kar dirkaški doktor sam, lahko nastopalo s Suzukijevimi dirkalniki, kot satelitsko moštvo za tega proizvajalca motornih koles iz Hamamatsuja. Z Rossijem se ukvarjamo tudi na štirih kolesih. Valentino bo januarja namreč nastopal na 9-urni vztrajnostni avtomobilski dirki v Bahrajnu za volanom Ferrarija. Dirkalnik si bo delil s polbratom Luco Marinijem in zvestim prijateljem Ucciom. No, tudi Franco Morbidelli se je preizkusil za volanom rally dirkalnika, a mu ni šlo tako dobro, kot gre običajno Rossiju, na zadnji dirki letošnje sezone, ki je v Monzi tokrat štela celo za svetovno prvenstvo.

Seveda smo v Balanci imeli tudi glavno temo. Jasno nismo mogli mimo novic o novi operaciji Marca Marqueza, ki pa morda sploh ni zadnja. Koliko časa bo še okreval Marquez, kaj se sploh z njim dogaja in kaj se je v resnici letos zgodilo? Kaj to pomeni za dirkača in kako se bo njegova odsotnost poznala naslednje leto? Kdaj in če sploh še kdaj bo sedel na motor in kaj lahko pričakujemo takrat? Vse to in še več v novi epizodi Balance, ki je še vedno zakon. Bodite z nami!