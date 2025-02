Kakšna so razmerja moči pred novo sezono razreda motoGP?

Nova sezona motociklističnega razreda motoGP je že pred vrati. Ekipe in dirkači bodo v sredo v Sepangu začeli s prvim letošnjim uradnim testiranjem in preizkusili najnovejše različice motociklov, s katerimi bodo nastopali v prihajajoči sezoni. Že kmalu bomo torej dobili prve odgovore o tem, ali lahko kateri izmed proizvajalcev prekine ali vsaj nekoliko razbije prevlado Ducatija, ki smo jo spremljali v lanski sezoni.

Še zlasti pozorno bo motociklistična javnost na testiranjih spremljala garažo Aprilie, ki bo gostila aktualnega svetovnega prvaka Jorgeja Martina. Eno izmed največjih vprašanj namreč je, kako hitro lahko Španec, ki bo letos nastopal s številko ena na motociklu, najde prave občutke na aprilii in ali se lahko že v svoji prvi sezoni na motociklu iz Noaleja vmeša v boj za naslov svetovnega prvaka.

Jorge Martin

Martin si bo garažo delil z Marcom Bezzecchijem, ki je v sezoni 2023 zasedel tretje mesto v skupnem seštevku prvenstva in bo po ne najbolj uspešni lanski sezoni letos znova poskušal osvajati najvišja mesta. Zanimivo bo videti, kateri izmed dvojice, ki je prej dirkala na Ducatijevih motociklih, bo prej in bolje osvojil značilnosti drugega italijanskega proizvajalca.

Nedvomno pa v novi sezoni na naslov prvaka ciljata Marc Marquez in Francesco Bagnaia, ki pri tovarniškem Ducatiju po mnenju številnih tvorita sanjsko moštvo. Španec in Italijan bosta letos prvič dirkala na povsem enakovrednih motociklih in končno bomo lahko dobili odgovor na vprašanje, kateri od njiju je hitrejši, ko imata na voljo enako orožje. Prav tako bo že po testiranjih začenjalo postajati jasno, ali so v Bologni že tako izjemno hiter lanski motocikel še nadgradili ali pa so nehote storili korak nazaj in tako pustili, da se jim konkurenčni proizvajalci približajo. Prevlado Ducatija pa bodo v prihodnji sezoni poskušali potrditi še Fabio di Giannantonio in Franco Morbidelli v moštvu Valentina Rossija VR46 ter Alex Marquez in novinec Fermin Aldeguer pri Gresiniju.

Ducati Lenovo Team 2025 Francesco Bagnaia in Marc Marquez

Zanimivo bo tudi videti, kakšen motocikel so pripravili pri KTM-u, Avstrijci se namreč pred začetkom sezone soočajo z velikimi težavami. Kot poročajo mediji, je njihov lastnik, družba Pierer Mobility, v prvem lanskem polletju vknjižil več kot 172 milijonov evrov izgube, zadolženost pa se je povečala na 1,4 milijarde evrov. S finančnimi težavami KTM-a pa se bosta poskušala čim manj ukvarjati Brad Binder in Pedro Acosta, ki bosta poskušala nadgraditi dosežke iz lanske sezone. Južnoafričan je lani na stopničke po nedeljski dirki stopil le enkrat, lanskemu novincu pa je to uspelo petkrat, a ni bil dovolj konstanten, da bi se lahko resneje vmešal v boj za naslov prvaka. Veliko pozornosti pa bo poželo tudi KTM-ovo poltovarniško moštvo, katerega barve bosta zastopala Enea Bastianini in Maverick Vinales. Oba sta na avstrijski motocikel presedlala z italijanskega, Bastianini je vse do lani dirkal za Ducati, Vinales pa za Aprilio. Pri KTM-u si od njiju veliko obetajo in se nadejajo, da bosta izkušena dirkača pomagala pri izpopolnjevanju njihovega motocikla, da bo lahko bolj konkurenčen Ducatijevemu.

Dirkači Honde in Yamahe že testirali Do srede pa za testiranje ni bilo treba čakati dirkačem japonskih proizvajalcev Hondi in Yamahi, ki sta zaradi nekonkurenčnosti v zadnjih sezonah deležni posebnih olajšav. Tako so Hondini dirkači Joan Mir, Luca Marini, Johann Zarco in novinec Somkiat Chantra že imeli priložnost sesti na letošnji motocikel. Ob boku testnih dirkačev preostalih proizvajalcev sta testirala tudi tovarniška dirkača Yamahe Fabio Quartararo in Alex Rins ter predstavnika nove Yamahine poltovarniške ekipe Pramac Jack Miller in Miguel Oliveira.

Po treh dneh testiranja je najhitrejši čas postavil Quartararo, tri desetinke počasnejši je bil Miller, s tretjim mestom pa je navdušil novi testni dirkač Honde Aleix Espargaro. Toda prve prave ocene o tem, ali so se Japonci opravili nujno potreben korak naprej in se približali evropskim konstruktorjem, bomo lahko opravili šele, ko se bodo v sredo na stezi znašli s preostalimi dirkači Ducatija, Aprilie ter KTM-a in ne le njihovimi testnimi dirkači.

Kako so se odrezali novinci? Poleg testnih dirkačev ter dirkačev Honde in Yamahe pa so na prvem testiranju v Sepangu nastopili tudi trije novinci. Najhitrejši med njimi je bil Ai Ogura, ki bo z Raulom Fernandezom dirkal pri poltovarniški ekipi Aprilie Trackhouse Racing. Aktualni prvak razreda moto2 je navdušil s četrtim časom in za Quartararojem zaostal zgolj za dobre štiri desetinke.

Raul Fernandez in Ai Ogura

Dobri dve desetinki počasnejši je bila sveža moč Ducatija Aldeguer, edini, ki se je v treh dneh testiranja znašel na tleh, medtem ko Chantra prave občutke na svoji hondi še išče.