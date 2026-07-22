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MotoGP

Kalvarija, ki ji ni videti konca: Hrepenim po pomoči, a od ekipe dobim le polena

Dunaj, 22. 07. 2026 11.31 pred 43 minutami 6 min branja 0

Avtor:
Marko Juvan
Maverick Viñales

Bivši svetovni motociklistični prvak je le še bleda senca nekdanjega šampiona. Maverick Vinales doživlja pravo dirkaško kalvarijo. Nekaj, oziroma glavni del odgovornosti za klavrne rezultate v zadnjih sezonah, gotovo sprejema tudi sam, a del krivde za "strmogljavljeno" kariero, ki je milo rečeno zašla v slepo ulico, gre tudi na račun ekipe. Kakšna je prihodnost izkušenega Španca, v tem hipu ni znano.

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Maverick Vinales je v brezizhodni situaciji ... "Potrebujem pomoč, od KTM pa dobivam le udarce," je v pogovoru za Gazzetto Dello Sport iz prve izstrelil 31-letni nekdanji dirkaški šampion. Španec je odstopil tudi na VN Nemčije zaradi nenehnih težav z ramo. "Ne vem, kako naj se izvlečem iz tega položaja, ekipa pa mi ne daje podpore, ki jo potrebujem," se v pogovoru za ugledni italijanski rožnati časnik sprašuje Vinales. 

Maverick Vinales
Maverick Vinales
FOTO: MotoGP

Želja po razumevanju in podpori. Tudi če svoji usodi naproti drviš na motociklu s hitrostjo 300 kilometrov na uro. Maverick Vinales je pokazal svojo ranljivo plat. In tega ne želi več skrivati. "Nič mi ne pomaga. Zdaj potrebujem podporo ekipe in občutek, da mi stoji ob strani, namesto tega pa dobivam le udarce," je Gazzetti dejal španski dirkač.

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Na dirki za veliko nagrado Nemčije na Sachsenringu ni prišel do cilja. Vinales je bil na repu razvrstitve, nato pa je zaradi težav z desno ramo odstopil, saj svoje KTM ni mogel več voziti na ustrezni ravni. Niz slabih rezultatov je postal njegova stalnica. Najboljšo uvrstitev je dosegel v Kataloniji, kjer je bil enajsti, nato pa so sledili odstopi, neopazne uvrstitve in mesta v razvrstitvi nekje med anonimnostjo in razočaranjem. To je spirala, ki izčrpava telo, še bolj pa dušo.

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Razlog za to gotovo obstaja, vendar ga Vinales ne razume. Zdi se, da ga ne razume niti njegova ekipa. "Na motociklu nimam moči. V vsakem ovinku sem bil prisiljen odnašati široko. Poskušam ugotoviti, kaj storiti, toda vse skupaj je zelo frustrirajoče, saj ne morem voziti stoodstotno. Kot da to ne bi bilo dovolj, motocikel tudi ni enostaven za vožnjo. Sploh ne vem, ali je to težavo mogoče rešiti," je milanskemu športnemu časniku še povedal Vinales.

Izgubljen občutek

MotoGP pomeni hitrost, adrenalin in vožnjo na meji mogočega. Dirkači se vsak konec tedna soočajo s svojimi strahovi na robu zmogljivosti. Toda tudi motocikli zahtevajo nežnost, razumevanje in občutek. Potrebna je občutljivost za zaznavanje njihovega obnašanja ter zbranost za razumevanje vsake reakcije. Prav tega Vinales ne najde več – ne pri svojem KTM-u ne v garaži ekipe.

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"Razmišljal sem celo o tem, da bi se obrnil na zdravniško ekipo Marca Marqueza. Pričakoval sem, da bom precej bolje pripravljen, vendar mi je kirurg, ki me je operiral, pojasnil, da pred dirko v Indoneziji ne bom povsem okreval. Zame to ni sprejemljivo. Ne vem, kaj naj storim. Verjetno bom poletje preživel v Avstriji in z Red Bullom intenzivno treniral," je pojasnil Španec.

Valentino Rossi in Maverick Vinales
Valentino Rossi in Maverick Vinales
FOTO: AP

Nekoč je veljal za enega največjih talentov motociklizma. Nekateri so ga celo primerjali z novim Valentinom Rossijem, v obdobju, ko je šport še vedno iskal naslednika največje ikone v zgodovini MotoGP. Vinales je imel naravno hitrost, izjemen talent in avro dirkača, ki mu je usojena velika kariera. Med letoma 2016 in 2019 je dosegel največje uspehe, med drugim dve tretji mesti v skupnem seštevku svetovnega prvenstva (2017 in 2019), ob tem pa verjel, da ga z Yamaho čaka še svetlejša prihodnost.

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Nato je sledil zaton. Vmes so bile zahtevne ločitve od ekip, posamezni prebliski in zmage ter nenehno iskanje ravnotežja. Stabilnosti ni nikoli zares našel. Tako zelo, da danes pod vprašaj postavlja celo svojo prihodnost v motociklizmu.

Krhek prvak

Kdo nosi krivdo? On sam ali tisti, ki mu ne nudijo podpore? V svetu vrhunskega dirkanja ni popustov. Ranljivost je v paddocku pogosto sprejemljiva le, dokler ne vpliva na rezultate. Zmaga je še vedno edino pravo merilo uspeha. "Zelo težko je pritiskati do skrajnih meja, ko te boli in nisi motiviran. Res je izjemno težko. Ponavljam: ravno takrat, ko bi potreboval podporo ekipe, imam občutek, da mi stopajo na vrat," je še priznal povsem potrti Vinales.

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Španec ni skrival razočaranja nad moštvom Tech3, z izjemo ožjega kroga sodelavcev, potem ko se je ekipa odločila, da mu pogodbe ne bo podaljšala. Njegove besede razkrivajo razpoko, ki je očitno ni več mogoče zakrpati. Pred dnevi je KTM-ov športni direktor Pit Beirer poudaril, da je bilo za moštvo ključnega pomena izkoristiti priložnost za prihod Fabia Di Giannantonia in Alexa Marqueza, ko sta bila še na voljo na dirkaški tržnici. Prav onadva naj bi tvorila jedro ekipe v sezoni 2027.

Enea Bastianini in Maverick Vinales
Enea Bastianini in Maverick Vinales
FOTO: Profimedia

Beirer pa je spregovoril tudi o Vinalesu, ki je pri 31 letih prejel ponudbo za dolgoročnejše sodelovanje z enim od KTM-ovih ekip v MotoGP. "Ni skrivnost, da smo upali, da bo Maverick v prihodnosti postal eden izmed tovarniških dirkačev," je dejal Beirer. "O tem smo se pogovarjali že lansko poletje in vrata smo mu na široko odprli. Rekel nam je: 'Ne skrbite za moje zdravstveno stanje, vrnil se bom v Spielberg.' Tam se je lani prvič vrnil po poškodbi. Od takrat smo iz tedna v teden čakali, da se bo vrnil v svojo najboljšo formo," je Gazzetti še zaupal Beirer.

Alex Marquez in Di Giannantonio od 2027 pri tovarniški ekipi KTM

Španec Alex Marquez in Italijan Fabio Di Giannantonio bosta od prihodnje sezone v svetovnem motociklističnem prvenstvu dirkala za KTM. Že pred tem je avstrijska zasedba sporočila, da jo s koncem sezone zapuščata Španec Pedro Acosta in Južnoafričan Brad Binder. Tako 30-letni Marquez kot tri leta mlajši Di Giannantonio sta podpisala dolgoročno pogodbo, Avstrijci pa niso natančno razkrili, do kdaj bosta Španec in Italijan del tovarniške ekipe.

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Predvsem Marquez, lanski svetovni podprvak za bratom Marcom Marquezom, ima letos za sabo zahtevno sezono s številnimi padci in izpuščenimi dirkami. V skupnem seštevku je trenutno deveti z 79 točkami, po treh dirkah odsotnosti pa je nazadnje na Nizozemskem zasedel peto mesto. V dolgoletni karieri je v kraljevskem razredu dobil štiri dirke, skupaj pa je 18-krat stal na stopničkah.

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Di Giannantonio je to sezono slavil v Kataloniji in je skupno tretji, vsega 16 točk za vodilnim Špancem Jorgejem Martinom. V celotni karieri je v razredu motoGP slavil dvakrat, še sedemkrat je stal na odru za zmagovalce.

Marco Bezzecchi, Alex Marquez in Fabio Di Giannantonio
Marco Bezzecchi, Alex Marquez in Fabio Di Giannantonio
FOTO: MotoGP

V letošnjem poletju je prišlo že do številnih premikov v motoGP med najboljšimi tovarniškimi zasedbami. Marcu Marquezu, ki je podaljšal zvestobo Ducatiju, se bo v ekipi pridružil Acosta, medtem ko bo pri Aprilii ob Marcu Bezzecchiju dirkal rojak Francesco Bagnaia. Vrste Yamahe bosta zastopala Martin in Japonec Ai Ogura, Honda še ni razkrila imen za naslednjo sezono, medtem ko mesta pri številnih poltovarniških ekipah ostajajo nezasedena.

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motogp vinales ktm

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