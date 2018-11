Kanal A in VOYO: Kdo se bo na zadnji dirki sezone veselil najvišje stopničke?

Družbo v prvi vrsti mu bosta delala še Alex Rins in Andrea Dovizioso . Katalonec, ki vozi v sedlu Suzukija, bo tako dirko prvič v motoGP začel s prve vrste. "Vremenski pogoji nam še niso znani, a ne glede na to bom dal vse od sebe. Potrudil se bom, da bom na zadnji dirki sezone kar se da užival," je zatrdil Rins.

V zadnjo dirki leto šnje sezone motoGP se bo s prvega star tnega mesta podal Maverick Vinales , ki si najbo ljše izhodišče pred nedeljsko dirko zagotovil potem, ko se je prebil skozi počasnejšo kvalifikacijsko skupino. "Neverjetno. Res sem vesel . Dolgo časa sem čakala na "pole", a vedel sem, da mi lahko uspe , če bom dal vse od sebe. Kljub dežju se počutim odlično. Bomo videli, kaj bo jutri. Prav zanima me, če nam bo tudi jutri uspe lo zadržati ta moment, ki nas spremlja na zadnjih dirkah," je po dirki povedal dirkač Yamahe.

Dovizioso po kvalifikacijah ni skrival zadovoljstva nad mestom v prvi vrsti. Prepričan je, da mu bo dober položaj na dirki ob slabih vremenskih pogojih prišel še kako prav. "Izboljšali smo se na mokri podlagi, kar je bil tudi cilj. V kvalifikacijah je vedno težko, sploh če so pogoji takšni," je novinarjem zagotovil Italijan in nadaljeval: "Vesel sem, da mi je uspelo zagotoviti mesto v prvi vrsti, saj vremenska napoved ne kaže nič dobrega. A ne glede na to je vedno potrebno imeti dober startni položaj."