Kanal A in VOYO: Se lahko Marquez izvije iz primeža Yamahe?

Na prvem treningu je bila v ospredju tudi omenjena trojica, le vrstni red je bil drugačen: Quartararo je bil pred Marquezom in Vinalesom. Petek je bil dober dan za Yamaho, saj so bili zelo konkurenčni, na drugem treningu so bili med četverico štirje Yamahini dirkači (Vinales, Quartararo, Valentino Rossi in Franco Morbidelli), edini "vsiljivec" je bil Marquez.

“Res sem se dobro počutil, preizkusili smo nekaj novih stvari, vendar ni bilo jasno, ali so boljše, zato smo se vrnili na našo staro konfiguracijo. Imel sem dober oprijem z novo gumo in imel sem dober občutek. Vse je bilo zelo pozitivno, tako da moramo nadaljevati z enako miselnostjo in delom," je bil zadovoljen Vinales.

Danes so na sporedu tretji prosti treningi v vseh treh razredih (in še četrti v razredu motoGP, kasneje so na sporedu še kvalifikacije, ki bodo ponudile startni vrstni red za nedeljsko dirko.