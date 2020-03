Na dirkališču Losail bo šlo zares

Na dirkališču Losail v Katarju sta bila na prvih prostih treningih v razredih moto2 in moto3 najhitrejša Španec Raul Fernandez in Američan Joe Roberts, ki mu je v zaključku dogajanja v razredu moto2 uspel celo rekord kroga. Tekmovalci kategorij moto3 in moto2 so tako deležni večje pozornosti kot sicer, odsotnost najboljših dirkačev pa je tudi prvovrstna priložnost, da opozorijo nase in s hitrimi vožnjami pritegnejo zanimanje za morebitno pogodbo, ki bi jim prinesla napredovanje med elito.