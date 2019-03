Argentinski motociklistični ples lahko dodatno začini nepredvidljivo vreme

Marc Marquezje še petič v zadnjih šestih letih osvojil najboljši startni položaj na kvalifikacijah pred dirko za VN Argentine in bo zagotovo glavni kandidat, da še tretjič v karieri zmaga v Južni Ameriki. A časi na prostih treningih in v kvalifikacijah so potrdili, da so dirkači izjemno izenačeni in da bi bilo zelo nehvaležno še pred začetkom napovedati končni razplet. "Načrt je bil, da uporabim tri zadnje gume. To je bil plan B, ker se mi je med četrtim prostim treningom pokvaril prvi motocikel in sem moral uporabiti rezervnega. Celotno moštvo je dobro odreagiralo na nastalo situacijo in to je bilo res super za nas in na koncu mi je uspelo osvojiti najboljši startni položaj," je po koncu kvalifikacij povedal Marquez, ki je osvojil že svoj 81. najboljši startni položaj v karieri in 53. v elitnem razredu.