Zgodba se razvija

Martin do druge letošnje sprinterske zmage

Le Mans, 09. 05. 2026 14.20 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
Ž.Ž.
Jorge Martin

Španski dirkač Jorge Martin je v Le Mansu prišel do svoje druge letošnje sprinterske zmage. Zmagovalec kvalifikacij Francesco Bagnaia je bil drugi, Marco Bezzecchi pa je bil tretji in prvič letos na stopničke stopil tudi po sprintu. Videli pa smo tudi nov grd padec Marca Marqueza, ki ga je izstrelilo čez krmilo.

15.47

To je vse za danes, pridružite se nam znova jutri!

Jutri nas čaka še sklepno dejanje vikenda v Le Mansu. S prenosom na VOYO začnemo ob 11.00, ko bomo pospremili dirko razreda moto3. Ob 12.10 s prenosom začnemo tudi na Kanalu A, ko bo na sporedu dirka moto2, ob 13.15 pa se začnemo pripravljati na dirko elitnega razreda.

15.43

Marquez takole šepa po padcu

15.39

Poglejmo si znova grd padec Marca Marqueza

Marc Marquez se je z Joanom Mirom boril za šesto mesto, v zadnjih krogih pa grdo padel. Več informacij o zdravstvenem stanju Španca še nimamo, je pa aktualni prvak po hudem padcu šepal.

15.38

Bezzecchi v skupnem seštevku ohranja šest točk prednosti

Jorge Martin se je Italijanu približal na šest točk zaostanka, tretjeuvrščeni Pedro Acosta pa zaostaja že za 36 točk.

15.29

Za Bezzecchija pa so to prve sprinterske stopničke v letošnji sezoni

"Zelo sem vesel, bila je težka dirka, nisem se dobro počutil, zato sem vesel, da sem lahko, četudi sem se mučil, prišel do takega rezultata. Presrečen sem, hvala vsem v garaži in Noaleju!" je dejal Italijan.

MotoGP - VN Francije
FOTO: VOYO

Jorgeju Martinu je uspel zares izvrsten start, z osmega startnega položaja se je izstrelil v vodstvo pred moštvenim kolegom Marcom Bezzecchijem. Francesco Bagnaia je iz prvega startnega položaja padel na tretje mesto, po lestvici nvzdol je drsel tudi Marc Marquez.

Medtem je Martin nizal odlične čase krogov in svojo prednost v ospredju povečal na več kot sekundo, Bezzecchija pa je na drugem mestu zamenjal Bagnaia. Dirkač Ducatija se je uspel odlepiti od rojaka in si pred njim pridirkal dobro sekundo prednosti. 

Do konca dirke se rezultat na prvih treh mestih ni več premešal, bolj zanimivo dogajanje pa smo spremljali v zasledovalni skupinici. Četrto mesto je držal Acosta, za njim so blizu skupaj dirkali Quartararo, Mir in Marc Marquez. 

Aktualni svetovni prvak, ki je od vseh treh nizal najboljše čase, je resno ogrožal sedmo mesto Mira, vendar je očitno želel preveč - izstrelilo ga je čez krmilo in Španec je grdo treščil ob asfalt. 

Mir je tako zadržal šesto mesto, sedmo pa je zasedel Ai Ogura, ki je v medsebojnem obračunu ugnal Alexa Marqueza. Do prvih točk na sprintu je prišel novinec Diogo Moreira, Johann Zarco pa je pred domačimi navijači na desetem mestu ostal brez točk.

Martin je na sprintu slavil drugič v letošnji sezoni, pred tem je bil najboljši že v teksaškem Austinu. 

"Obožujem to stezo, danes sem imel v kvalifikacijah nekaj težav, ampak vedel sem, da je moj potencial precej višji, zato sem sprint začel zelo odločno. Nisem pričakoval, da bom že v drugem ovinku povedel, vse od takrat pa sem preprosto pritiskal in dirkal na polno, tako kot sem to počel včasih. Zelo sem srečen!" je dejal zmagovalec sprinta.

"Te stopničke mi pomenijo še več kot tiste v Jerezu, saj sem bil tu med favoriti in imel tudi dober dirkaški ritem. Zelo sem vesel, sicer nam še vedno nekaj malega manjka v primerjavi z Apriliami, ampak napredujemo. Upam, da bomo jutri imeli lepo vreme, saj mislim, da lahko v suhem pridemo do lepega rezultata," je bil že svojih tretjih zaporednih sprinterskih stopničk razveselil Bagnaia. 

Prvič letos pa je na stopničke po sprintu stopil Bezzecchi. "Zelo sem vesel, bila je težka dirka, nisem se dobro počutil, zato sem vesel, da sem lahko, četudi sem se mučil, prišel do takega rezultata. Presrečen sem, hvala vsem v garaži in Noaleju!" je dejal Italijan.

Razpored dirkaškega dogajanja konec tedna v Le Mansu
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

roberrrtino
09. 05. 2026 15.43
BRAVO naj pravi fantje med sabo dirkajo. Vsi simpatični in vredni dosežkov. Hinavcuse pa že posejane energije vračajo; vzohodnjaki temu pravijo karma.
Stojadina-sportiva
09. 05. 2026 15.34
Osmoljenec
Jezdimir...hehehe
09. 05. 2026 15.33
Čestitke prvim trem, med tem ko ne razumem Markeca da se še kar peska, med tem ko je očitno da ni kos niti slabi Hondi in Yamahi...naj gre v penzijo dokler sploh še lahko hodi itak nima za burek proti mladcem...hehehe
Boris Kavčič
09. 05. 2026 15.45
ti marsi kaj ne razumeš...kakšno poškodbo ima in kdo ga je poškodoval??
prost1
09. 05. 2026 15.31
Ne reče se: "pridobivanje na samozavesti", ampak " pridobivanje samozavesti". Prosim za ohranjanje Slovenščine David. Drugače pa , Marquez po lanski nesreči z Bezecijem ni več v pravi kondiciji. Upam, da to ni konec kariere.
ESPRESSO
09. 05. 2026 15.42
Ali pa so Italjani samo prenehali sobotirat druge njihove dirkače sedaj ko so videli da šfuhtl 93 ne more razvito motorja?? Lani je bilo celo prvenstvo zrežirano za 93 šfuhtla..
ESPRESSO
09. 05. 2026 15.26
To ne mores poslušat. Oni skinič verjetno masturbira polek na skice 93 šfuhtla...
Teleport
09. 05. 2026 15.10
Kako je težko tedva poslusat
prost1
09. 05. 2026 14.59
David, uporabljaj besedo dosledno namesto konsistenčno. Hvala.
