Martin do druge letošnje sprinterske zmage

Jorgeju Martinu je uspel zares izvrsten start, z osmega startnega položaja se je izstrelil v vodstvo pred moštvenim kolegom Marcom Bezzecchijem. Francesco Bagnaia je iz prvega startnega položaja padel na tretje mesto, po lestvici nvzdol je drsel tudi Marc Marquez.
Medtem je Martin nizal odlične čase krogov in svojo prednost v ospredju povečal na več kot sekundo, Bezzecchija pa je na drugem mestu zamenjal Bagnaia. Dirkač Ducatija se je uspel odlepiti od rojaka in si pred njim pridirkal dobro sekundo prednosti.
Do konca dirke se rezultat na prvih treh mestih ni več premešal, bolj zanimivo dogajanje pa smo spremljali v zasledovalni skupinici. Četrto mesto je držal Acosta, za njim so blizu skupaj dirkali Quartararo, Mir in Marc Marquez.
Aktualni svetovni prvak, ki je od vseh treh nizal najboljše čase, je resno ogrožal sedmo mesto Mira, vendar je očitno želel preveč - izstrelilo ga je čez krmilo in Španec je grdo treščil ob asfalt.
Mir je tako zadržal šesto mesto, sedmo pa je zasedel Ai Ogura, ki je v medsebojnem obračunu ugnal Alexa Marqueza. Do prvih točk na sprintu je prišel novinec Diogo Moreira, Johann Zarco pa je pred domačimi navijači na desetem mestu ostal brez točk.
Martin je na sprintu slavil drugič v letošnji sezoni, pred tem je bil najboljši že v teksaškem Austinu.
"Obožujem to stezo, danes sem imel v kvalifikacijah nekaj težav, ampak vedel sem, da je moj potencial precej višji, zato sem sprint začel zelo odločno. Nisem pričakoval, da bom že v drugem ovinku povedel, vse od takrat pa sem preprosto pritiskal in dirkal na polno, tako kot sem to počel včasih. Zelo sem srečen!" je dejal zmagovalec sprinta.
"Te stopničke mi pomenijo še več kot tiste v Jerezu, saj sem bil tu med favoriti in imel tudi dober dirkaški ritem. Zelo sem vesel, sicer nam še vedno nekaj malega manjka v primerjavi z Apriliami, ampak napredujemo. Upam, da bomo jutri imeli lepo vreme, saj mislim, da lahko v suhem pridemo do lepega rezultata," je bil že svojih tretjih zaporednih sprinterskih stopničk razveselil Bagnaia.
Prvič letos pa je na stopničke po sprintu stopil Bezzecchi. "Zelo sem vesel, bila je težka dirka, nisem se dobro počutil, zato sem vesel, da sem lahko, četudi sem se mučil, prišel do takega rezultata. Presrečen sem, hvala vsem v garaži in Noaleju!" je dejal Italijan.
