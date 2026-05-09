Martin do druge letošnje sprinterske zmage

Jorgeju Martinu je uspel zares izvrsten start, z osmega startnega položaja se je izstrelil v vodstvo pred moštvenim kolegom Marcom Bezzecchijem. Francesco Bagnaia je iz prvega startnega položaja padel na tretje mesto, po lestvici nvzdol je drsel tudi Marc Marquez.

Medtem je Martin nizal odlične čase krogov in svojo prednost v ospredju povečal na več kot sekundo, Bezzecchija pa je na drugem mestu zamenjal Bagnaia. Dirkač Ducatija se je uspel odlepiti od rojaka in si pred njim pridirkal dobro sekundo prednosti.

Do konca dirke se rezultat na prvih treh mestih ni več premešal, bolj zanimivo dogajanje pa smo spremljali v zasledovalni skupinici. Četrto mesto je držal Acosta, za njim so blizu skupaj dirkali Quartararo, Mir in Marc Marquez.

Aktualni svetovni prvak, ki je od vseh treh nizal najboljše čase, je resno ogrožal sedmo mesto Mira, vendar je očitno želel preveč - izstrelilo ga je čez krmilo in Španec je grdo treščil ob asfalt.