'Vroči' Quartararo v Assnu brani 'pole', drugi napadajo

V kvalifikacijah je spet prijetno presenetil mladi Francoz Fabio Quartararo , ki je drugič zapored in tretjič v sezoni prišel na vrh in si priboril najboljše izhodišče. Na zadnji dirki, šlo je za VN Katalonije v Barceloni, je 20-letni Francoz sploh prvič doslej odpeljal tudi zelo dobro dirko in jo končal na drugem mestu, kar je (bila) njegova najboljša uvrstitev kariere.

Da je v zadnjem obdobju vroč je dokazal tudi v Assnu, VN Nizozemske bo startal z najboljšega položaja. "Vedno znova pravim, da so nastopi na treningih in tudi v kvalifikacijah nekaj, dirkanje na tekmi, ko gre zares, pa je povsem drug šport. Ne delam si iluzij, da bom tudi na dirki enako prepričljiv, kot sem bil na prostih treningih in v kvalifikacijah. Gotovo imajo fantje svoje načrte. A tu sem, da jim načrte pokvarim," se je po zmagi v kvalifikacijah smejalo Quartararoju. Francoz je drugič zapored prišel do "pola" in dokazal, da je trenutno med najbolj vročimi v motociklistični karavani. "Favorita za zmago v Assnu ne iščite pri meni," se je pridušal 20-letnik, ki skuša breme rezultata preseliti na stran njegovih tekmecev.