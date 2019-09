Kanal A in VOYO: Marquez na VN San Marina napada iz ozadja

Iz druge vrste bosta v nedeljo ob vodilnem v SP Marquezu začela še domačina Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) ter Andrea Dovizioso (Ducati), iz tretje pa ob Rossiju še Francoz Johann Zarco (Red Bull KTM Factory Racing) in Španec Alex Rins (SUZUKI ECSTAR).

Mavericku Vinalesu sta se v kvalifikacijah na dirkališču v Misanu Adriaticu najbolj približala njegov katalonski rojak Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) in Francoz Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT). Kvalifikacije je zaznamoval tudi manjši incident v zadnjem krogu med zvezdnikoma Valentinom Rossijem (Monster Energy Yamaha) in Marcom Marquezom , ki sta se po nekaj prehitevanjih tudi dotaknila, sicer ostala na motorjih, a je med njima že na stezi prišlo do izmenjave gest, vse skupaj pa bo verjetno dobilo še nadaljevanje v poslabšanju odnosov med obema. Kvalifikacij sicer nista končala prav na vrhu, Marquez je bil peti, Rossi pa na domači dirki šele sedmi.

Pozdrav Vinalesa in Espargaroja (desno), ki še sam ni mogel verjeti, kaj mu je uspelo.

Vinales: Motocikel je bil v četrtem sektorju spektakularen

"Zelo sem srečen, izvrstno smo delali, še posebej zjutraj, na moji yamahi pa se počutim izvrstno, še posebej pri zaviranju,"je po kvalifikacijah povedal Vinales. "Trajalo je nekaj časa, da sem izbral pravo gumo, ko sem preizkusil mehko, sem uvidel, da je tista spredaj premehka, zato sem izbral srednjo. Motocikel je bil nato v četrtem sektorju spektakularen. Zelo dober ritem sem držal v zadnjih krogih, po mojem mnenju bo yamaha konkurenčna najboljšim, zraven bo tudi Marquez. Želim dobro startati in dati svoj maksimum."

Espargaro še sam ni mogel verjeti, da mu je uspel tako dober čas, v isti sapi pa je tudi priznal, da se bo z motociklom KTM težko boril za najvišja mesta na nedeljski dirki.

Drugo mesto v kvalifikacijah za KTM kot zmaga

"Neverjetno ... Ne morem verjeti, nisem mislil, da se bom lahko tako izboljšal in dosegel takšen čas. Maksimalno sem pritisnil, moj motocikel je deloval neverjetno in bil zelo dober na zaviranjih. Začenjamo v prvi vrsti, to je težko verjeti, izjemno ... Že zdaj smo dosegli zmago v tem dirkaškem koncu tedna. A moramo biti realni, prva vrsta je odlična, a menim, da višje od šestega ali sedmega mesta ne moremo,"je dejal Espargaro.

Tretjeuvrščeni Quartararo je dodal: "Moj cilj je bil takšen. Za nas so bile to težke kvalifikacije, sprednja guma ni bila idealna za napad na najboljši čas, bilo je tudi vetrovno, a za dirko vemo, kje se je potrebno izboljšati. Imamo jasne zamisli in opravili smo precej dobro delo. Z mojo yamaho je precej lahko dirkati, mislim, da se lahko potegujemo za 'top 5'. Če bo možno, bomo seveda poskusili tudi na stopničke."

Po 12 dirkah je na vrhu v skupnem seštevku zanesljivo Marquez z 250 točkami, Dovizioso jih ima 172, Rins pa 149.