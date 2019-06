Kanal A in VOYO: Je napočil čas za novinca Quartararoja, da osvoji VN Katalonije?

Če bi razmerja moči pred glavno nedeljsko dirko v Montmelu za VN Katalonije ocenjevali zgolj po videnem v sobotnih kvalifikacijah, bi največ možnosti za zmago zagotovo pripisali moštvu Yamahe, ki ima kar štiri predstavnike v prvih dveh startnih vrstah.



Po manjšem incidentu med moštvenima kolegoma Fabiojem Quartararojem (Yamaha) in Maverickom Vinalesom (Yamaha), zaradi katerega je slednji naknadno izgubil tri mesta in bo nedeljsko dirko začel namesto s tretjega s šestega startnega položaja, imajo v japonskem moštvu v žezlu še dva močna aduta - prekaljenega Valentina Rossija (Yamaha) na četrtem oziroma še enega novinca Franca Morbidellija (Yamaha) na tretjem mestu. Nadarjeni francoski dirkač je tako še drugič v sezoni prišel do najugodnejšega startnega položaja, ki mu bo ob neprepričljivih vožnjah aktualnega svetovnega prvaka in obenem vodilnega v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Marca Marqueza (Honda) na domačih tleh odpira lepe možnosti za premierno zmago v najelitnejšem motociklističnem razredu. Če je bila predstava najizkušenejšega Rossija pred dvema tednoma v Mugellu za čimprejšnjo pozabo, je tokrat dirkaški doktor dokazal, da še ni za odpis.