Lorenzo napoveduje: Miller je med favoriti, a ni super talent

Nekdanji svetovni prvak in član Honde, Yamahe ter Ducatija Jorge Lorenzoje pred prvo dirko sezone zagnal kanal #99seconds, v katerem je iz Dubaja razkril, kaj pričakuje od sezone 2021. Poglobljeno se je dotaknil tudi Jacka Millerja, ki je na prvih prostih treningih kot član tovarniškega moštva ekipe Ducati navdušil z najhitrejšim časom in prvim mestom v skupnem seštevku časov.

"Miller je brez vsakršnega dvoma Ducatijev dirkač številka ena. Ne le zaradi izkušenj, to bo njegova šesta sezona v motoGP, temveč tudi zaradi izkušenj pri Ducatiju. Mislim, da je Pecco (moštveni kolega Francesco Bagnaia, op. a.) tam le dve ali tri sezone, Jack ima za seboj več časa, poleg tega pa je prevladoval na testiranju v Katarju. Bil je najhitrejši in se izkazal s super eksplozivnim krogom, ima tudi zelo dober ritem in je eden od favoritov,"meni Lorenzo.

"Končno je na tovarniškem motociklu, čeprav je imel v zadnjih letih zelo podoben motocikel, s kakršnim sta dirkala Dovizioso in Petrucci. A vseeno ... To, da si član tovarniškega moštva, ti da moč in v principu samozavest, počutiš se pomembnejšega in vrednejšega za tovarno. Računa lahko na izvrstnega ducatija, morda najboljšega v zadnjih letih, tako da bo med favoriti v Katarju. Mora izkoristiti svojo priložnost."

Lorenzo bo svoje napovedi in komentarje objavljal na YouTubu: