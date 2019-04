Kanal A in VOYO: Bo napovedani dež premešal 'karte' v kvalifikacijah VN Amerik?

Na petkovih treningih je bil Marquez znova v ospredju, na prvem je bil najhitrejši, na drugem ga je prehitel Maverick Vinales. Kako se bodo dirkači znašli v boju za najboljši startni položaj, je veliko vprašanje, še posebej, ker vremenska napoved kaže na dež in mokri tretji prosti trening in nato tudi kvalifikacije.

Zelo dobro se je v Austinu na prvih treningih znašel Avstralec Jack Miller, ki je zasedel tretje in četrto mesto in bil najhitrejši Ducatijev dirkač prvi dan."Zadovoljni smo s prvim dnevom, smo med deseterico, kar je bil glavni cilj, ker napoved za tretji trening ni obetavna. Motocikel dela dobro, počutim se dobro, steza je malce valovita, vendar je zaenkrat vse v redu," pravi Miller, ki se dobro zaveda, da v drugačnih pogojih ne bo nič lažje.

"Videli bomo, videti je, da bo mokro, kasneje pa tudi vetrovno, kar bi lahko pomenilo, da bo odpihnilo oblake in bo steza suha. Zato je bil drugi trening tako pomemben za nas, da smo dosegli dober čas in se sedaj lahko več ukvarjamo z nastavitvami. Pomembno bo, kako bo motocikel prenesel vse udarce po grbinah na stezi, to bo verjetno ključno za dirko,"je še dodal Avstralec.

Prenosi dogajanja iz Austina pred VN Amerik se začnejo ob 16. uri, ko so na sporedu prosti treningi v vseh treh razredih.