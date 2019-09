KANAL A in VOYO: Marquez največji favorit, lahko kdo preseneti v Aragoniji?

Da je največji favorit za zmago na današnji glavni dirki za VN Aragonije v Alcanizu, se zaveda tudi Marc Marquez (Repsol Honda Team) sam, a bo najprej potrebno skočiti in šele nato reči hop.



"Kvalifikacije so pokazale, da smo se v minulih dneh znali prilagoditi na številne dejavnike, ki vladajo v Alcanizu. Najbolj me veselita dobra kontinuiteta dela in zavedanje, da smo na pravi poti, ko je govora o potencialno novi vrhunski uvrstitvi. In to še pred domačimi navijači. Komaj čakam, da se dirka začne," je po sobotnih kvalifikacijah, ki jih je dobil brez večjih težav pred najbližjima konkurentoma Fabiojem Quartararojem (Petronas Yamaha SRT) in Maverickom Vinalesom (Monster Energy Yamaha MotoGP), povedal starejši od bratov Marquez, Marc, ki verjame, da bodo o končnem zmagovalcu odločale malenkosti.