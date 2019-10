VOYO: Ogrevanje vseh razredov pred dirkami za VN Japonske

Kdo lahko ustavi Marca Marqueza? To vprašanje je aktualno tudi ta konec tedna, potem ko je novi (stari) svetovni prvak kljub že potrjenemu naslovu prvaka vknjižil nov zgodovinski dosežek in s prvim najboljšim startnim položajem v Motegiju v karieri napovedal boj za novo zmago. A Kataloncu ne bo lahko, najbolj sta se mu v kvalifikacijah približala dirkača poltovarniške ekipe Petronas Yamaha SRT Italijan Franco Morbidelliin Francoz Fabio Quartararo, svojo računico imajo tudi (pol)tovarniški ducatiji na čelu z Italijanoma Andreo Doviziosomin Danilom Petruccijemter v spremenljivih razmerah vedno hitrim Avstralcem Jackom Millerjem (Pramac Racing).

V lovu na konstruktorski naslov, ki ga je Marquez po slavju na Tajskem izpostavil za glavni cilj do konca sezone, bo svetovni prvak seveda potreboval nekaj pomoči, a je za njegovim moštvenim kolegom pri Repsol Hondi Špancem Jorgejem Lorenzomspet težaven uvod v dirko za veliko nagrado. Lorenzo je v počasnejši kvalifikacijski skupini za 1,797 sekunde zaostal za najhitrejšim Britancem Calom Crutchlowom (LCR Honda CASTROL) na poltovarniškem motociklu japonskega giganta. Nekdanji svetovni prvak se bo v dirko podal s skromnega 19. mesta.