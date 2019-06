Kanal A in VOYO: Rossi vliva navijačem upanje: Imam dober občutek pred to dirko

Lorenzo v tokratnih kvalifikacijah ne bo nastopil, po padcu na prvem prostem treningu so ga prepeljali v bližnjo bolnišnico, kjer so zdravniki odkrili, da je utrpel zlom šestega prsnega vretenca. Prav španski dirkač je bil v središču pozornosti že pred pričetkom dirkaškega vikenda, saj je na zadnji dirki za VN Kataloniježe v drugem zavoju z napako izločil Andreo Doviziosa, Valentina Rossija in Mavericka Vinalesa, ter vsem trem zadal hude udarce v boju za naslov prvaka.

Italijanski dirkaški doktor je skušal odstop v Barceloni čim prej pozabiti, rano pa bi lahko zacelil tudi z zmago v Assenu. Na tem dirkališču je v kraljevem razredu zadnjič slavil leta 2017, kar je bila tudi zadnja zmaga Italijana v motoGP."Na žalost je tega že davno. Od takrat se mi zdi, da sem zbral nekaj dobrih dirk, nekaj dobrih drugih mest. Prav tako se mi je na nekaj dirkah ponudila priložnost za zmago, a ni šlo," se zmagoslavja izpred dveh let spominja Rossi.