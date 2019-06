V ŽIVO na VOYO: Dolžnika Dovizioso in Rossi v iskanju odgovorov na 3. treningu

Bagnaia: Potreboval sem nekaj več krogov

Ducati ima na domači dirki pred svojimi navijači seveda veliko večje načrte, tako kot legendarni Valentino Rossi(Monster Yamaha), čigar privrženci Mugello tradicionalno spremenijo v "Mugiallo" (rumeni Mugello, op. a.). Toda "Doktor" je bil v petek šele osemnajsti, se pa je v izjavah hrabril s podatkom, da sta njegov moštveni kolega Maverick Vinalesin Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) na yamahah opravila veliko boljše delo. A v petek je vse zasenčil italijanski novinec.

"Zelo sem vesel, ker sta za menoj dve res težki dirki, na katerih sem imel hiter ritem in bil hiter tudi na treningih oziroma kvalifikacijah, a dirk žal nisem končal. S tem motociklom sem potreboval nekaj več krogov,"je bil zadovoljen Bagnaia, ki je potrdil, da mu trenutne nastavitve zelo ustrezajo.

"Priti sem v Mugello in biti tako hiter na prvem treningu ... Tudi zjutraj sem bil zelo hiter na obrabljenih gumah, zato sem zadovoljen z danes opravljenim delom. Dirka s časom je bila zelo pozitivna, zelo sem bil hiter. Poleg tega je bil zelo dober tudi moj ritem na srednji gumi, zato sem vesel. Moramo nadaljevati tako kot v Le Mansu, ker smo našli nekaj pri nastavitvah, kar mi je všeč, jutri (v soboto, op. a.) bom hiter, a hitri bodo tudi stali. Bomo videli,"je še dodal.

Petrucci išče oprijem

Tako kot branilec naslova in vodilni v skupnem seštevku Marc Marquez (Repsol Honda) ima tudi Petrucci v Toskani nekaj težav z boleznijo, a je italijanskemu dirkaču uspelo prikazati dobro formo na petkovih treningih.

"Občutek je precej dober, četudi nisem povsem nared. Zelo, zelo hudo gripo imam in malce sem šibek, jutri pa upam, da bom bolje,"je razkril Petrucci, ki je tudi opazil, da je na praktično celotni stezi oprijem motocikla zelo slab: "V četrtem sektorju sem imel veliko težav z zadnjim ovinkom. Moj motocikel se ni preveč obračal in zato mi je bilo zelo, zelo težko povezati vstop v ovinek in izhod. Zato ta ovinek nikoli ni bil perfekten. Moramo odkriti zakaj, zdaj preverjamo neke podatke tudi z drugimi dirkači in morda bom kaj doumel. Gotovo sem danes zmerno zadovoljen, četudi so štirje tekmeci zelo, zelo hitri. Jutri se moramo boriti.”