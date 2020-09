Sporočilo Rossiju: 'Kar pogumno, Vale. Imaš še pet let časa'

Anglež Arthur Wheelerje postal najstarejši zmagovalec velike nagrade (v 250-cc razredu). Leta 1962, ko je slavil na VN Argentine, kjer je veliko favoritov sicer manjkalo, je bil star 46 let in 70 dni. Tedaj je osvojil šele svojo drugo veliko nagrado, s čimer je poskrbel za sicer zadnjo zmago ekipe Moto-Guzzi. A rekli boste, saj to ni elita, zakaj ga sploh omenjate.

Tudi med elito je zmagovalec dirke star krepko več kot 40 let. "Vale ima še več kot dovolj časa tudi v elitnem razredu – če smo natančni več kot tri leta. Leta 1953 Fergus je Anderson slavil na VN Španije v parku Montjuic v 500-cc razredu. Tedanji dirkač ekipe Moto-Guzzi je najstarejši zmagovalec v elitnem razredu, štel je 44 let in 237 dni. Drugi najstarejši je Jack Findlay, ki je bil ob zmagi star 42 let in 85 dni, ko je leta 1977 slavil s Suzukijem na VN Avstrije," je na svojem blogu zapisal legendarni komentator in novinarNick Harris, znan tudi pod vzdevkom 'Glas motoGP-ja.''

41-letniValentino Rossi sicer na novo zmago med elito čaka že več kot tri leta, nazadnje je namreč slavil v Assenu 25. junija 2017.