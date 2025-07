Dirke motoGP od leta 2027 tudi v Buenos Airesu

"To je razburljiva novica za motoGP ter za navijače v Argentini in celotni Latinski Ameriki. Gre za vrhunsko prizorišče, blizu osrčja Buenos Airesa, ki bo postal paradni konj ne le na ravni države ali celine, ampak tudi globalno. Strast množic, ki smo jih videli na nedavni Veliki nagradi Argentine, je legendarna in navdušeni smo, da jim lahko sporočimo, kje in kdaj jih bomo lahko spet videli, " je za uradno spletno stran prvenstva dejal izvršni direktor imetnika pravic motoGP, podjetja Dorna Sports Carmelo Ezpeleta.