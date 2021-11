Karavana motoGP se boji težavnega novinca Darryna Binderja: 'In ta dirkač bo dirkal z nami'

Med takšnimi, ki javno dvomijo o ustreznosti 23-letnega Darryna Binderja za elitni razred, je tudi izkušeni dirkač Andrea Dovizioso , ki bo v prihodnji sezoni prav Binderjev moštveni kolega pri ekipi WithU Yamaha RNF. "Za marsikoga je to nekaj nenavadnega, toda takšna je odločitev ekipe. Mislim, da ima dobre kakovosti, toda ne vem, če bo lahko na ravni motoGP razreda," besede Dovija, ki je svoje najboljše rezultate v karieri beležil pri ekipi Ducatija, prenesel španski AS .

Podobnega mnenja kot Dovizioso je tudi njegov rojak Francesco Bagnaia , zmagovalec zadnje dirke v Portimau, kjer ni imel prave konkurence. "Težava je, da je vedno eden od dirkačev, ki povzroča težave. In ta dirkač bo prihodnjo sezono v razredu motoGP," je zaskrbljen Bagnaia, potem ko je Darryn Binder na zadnji dirki v Portimau v razredu moto3 v zadnjem krogu nespametno na tla sklatil Bagnaiovega rojaka Dennisa Foggio . Slednji se je še boril za naslov svetovnega prvaka, po padcu pa je bilo jasno, da je boj s Pedrom Acosto, s katerim sta se izjemno borila čez celotno dirko, izgubil.

Po zadnjem dogodku v Portimau – Binder je bil naknadno diskvalificiran – je bil zaskrbljen tudi letošnji novinec Enea Bastianini, ki je v tej sezoni navduševal s poltovarniškim ducatijem in dvakrat zaključil tudi na odru za zmagovalce. "Ta poteza ni bila vredna motoGP razreda. Kar me dodatno skrbi, je to, da bo v prihodnji sezoni dirkal z nami," je bil jasen Italijan.

Nad zadnjim nespametnim manevrom Južnoafričana ni bil navdušen niti Aleix Espargaro. "To, kar je storil Darryn, je brez pomena. Še enkrat več. Ne vem, kaj naj rečem. Ena za drugo," je bil oster katalonski dirkač, ki si kruh služi pri Aprilii.