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MotoGP

Karavana MotoGP se seli v San Marino: lahko Bezzecchi skoči na vrh lestvice?

Misano, 11. 09. 2026 06.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Milan Doknić
Marco Bezzecchi

Karavana MotoGP se ta konec tedna seli v Misano. Prvo zmago bo na kultnem dirkališču lovil Marco Bezzecchi. Italijan je nazadnje zmagal prav v domovini, maja je bil najhitrejši v Mugellu. Z morebitnim uspehom bi se lahko znova povzpel na prvo mesto, ki ga trenutno zaseda Španec Jorge Martin, pred Bezzecchijem pa je še Marc Marquez. Danes si lahko na VOYO ogledate prva dva prosta treninga.

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