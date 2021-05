Številni dirkači razočarani, ker dirke niso odpovedali: To ni normalno

"Res je, da je zelo težko obvladati takšno situacijo, bolnišnica mora potrditi smrt, a ne sprejmem tega, da smo dirkali. Nihče nas ni nič vprašal, Davideju (direktorju ekipe Ducati Tardozziju, op. a.) sem dejal, da raje ne bi dirkal, a to je naše delo. Leta 2016 je bilo v Barceloni po smrti (Luisa) Saloma težko, danes pa, po minuti molka, še toliko težje. V teh primerih sta dve obliki: za nekatere ta, da iz spoštovanja ne dirkaš, za druge pa, da dirkaš iz spoštovanja do Jasona, ker bi mu bilo to všeč. A smo ljudje, vsak od nas je narejen po svoje. Jaz sem zelo čustven. Ko se je začelo, nisem bil miren, niti osredotočen. Zame je bil nastop napaka in pomanjkanje spoštovanja. Močno sem trpel med minuto molka, ker se mi je v glavi prikazala nesreča. Zelo sem se moral boriti."

Dirkači v razredu moto2 so se že podali na stezo, ko je iz Firenc prišla tragična novica: umrl je Jason Dupasquier . Nedeljskih dirk kljub temu niso odpovedali, sledila je zgolj minuta molka, kar je po poročanju spletne strani madridskega dnevnika AS razočaralo marsikoga. Več dirkačev naj bi od vodstva pričakovalo tudi odpoved dirke v čast umrlemu kolegu iz razreda moto3.

Aleix Espargaro: Nastopil sem le zato, ker so dejali, da je njegovo stanje stabilno

Dodal je še, da bo nedeljska dirka ostala črna pika v motociklističnem športu, prepričan pa je, da s kolegi ne bi nastopil, če bi umrl kdo iz kraljevega razreda. Zelo ganjen je bil po dirki, ki jo je sicer dobil vodilni dirkač v skupnem seštevku, Francoz Fabio Quartararo, tudi Aleix Espargaro.

"To je bil zelo težek dan. Vedeli smo, da situacija ni dobra, a ko izveš, da je umrl kakšen dirkač, je to močan udarec,"je dejal Espargaro, član ekipe Aprilia. "Ne vem, kako smo se uspeli dirkači zbrati, potem ko smo imeli minuto molka na startno-ciljni ravnini. Že v soboto si dvomil, če je bilo sploh treba opraviti četrti prosti trening. Težko je sprejeti to situacijo, za nas dirkače je grozno. Nastopil sem le zato, ker so dejali, da je njegovo stanje stabilno. To je šport, ki ga imamo tako radi, a zdaj sem jezen sam nase."

Danilo Petruccije celo dejal, da se počuti "umazano", ker je s kolegi dirkal na stezi, kjer je ugasnilo mlado življenje.

Kaj bi se zgodilo, če bi umrl dirkač razreda motoGP?

"To ni normalno, kot tudi ni normalno, da se z nami nihče ni posvetoval. Tri minute po tem, ko je vzletel helikopter, se je steza spet odprla, kot da se ne bi zgodilo nič. A znotraj čelad so moški, ki razmišljajo o tem, da bi se njim lahko zgodilo tisto, kar se je zgodilo Jasonu. Bi v primeru smrti dirkača iz razreda motoGP ravnali enako?"se je vprašal Petrucci.

Na uradni spletni strani tekmovanja so se Dupasquierja spomnili kot "švicarskega vzhajajočega zvezdnika". Po več državnih naslovih v supermoto se je prebil v moto3, kjer so rojaki do njega gojili velika pričakovanja. V tej sezoni je do usodne nesreče držal deseto mesto v skupnem seštevku, potem ko je na prvih petih dirkah zbral 27 točk.

"Počivaj v miru, Jason, mislim na njegovo družino in ekipo,"je na Twitterju objavil Jack Miller. "Brez besed ... Naj bodo njegovi domači močni. Počivaj v miru, fant. Včasih ta šport pokaže svojo najbolj nepravično plat. Počivaj v miru,"je dodal Jorge Martin. "To so bile najbolj žalostne stopničke. Pošiljam najtoplejše želje Jasonovi družini in ekipi ter jim posvečam ta rezultat," se je po tretjem mestu oglasil Suzukijev svetovni prvak Joan Mir.