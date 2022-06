Karavana razreda Superbike se seli v kultni Misano

Edini, ki zaenkrat drži korak z Ducatijevim in Kawasakijevim dirkačem je Yamahin Toprak Razgatlioglu. Aktualni svetovni prvak je letos štirikrat stal na tretji stopnički in enkrat bil drugi, na superpolih pa dvakrat osvojil drugo mesto in enkrat tretjega, zato bo verjetno v želji po premierni zmagi v aktualni sezoni in vnovični zmagi v Misanu tesno privijal ročico za plin. Lani je namreč Turek savil na nedeljski dirki, medtem ko sta sobotna dirka in superpol pripadla domačinu Michaelu Rubnu Rinaldiju.