Karavano motoGP vznemirila vest o dopinškem prekršku Iannoneja

Šlo naj bi za zlorabo androgenih anaboličnih steroidov, Svetovna protidopinška agencija (WADA) pa je nedovoljene vrednosti v urinu Andree Iannoneja zaznala po analizi vzorca z VN Malezije v Sepangu, kjer se je motociklistična karavana mudila med 1. in 3. novembrom 2019. Sodeč po kodeksu Mednarodne motociklistične zveze (FIM), ki je novico v torek potrdila, 30-letnemu Iannoneju grozi prepoved nastopanja, če se seveda ne pritoži in zahteva analizo B-vzorca. Suspenz velja od torka dalje in zaenkrat nima roka trajanja.

Madridski športni dnevnik ASnavaja letošnje izjave britanskega dirkača ekipe Castrol LCR Honda Cala Crutchlowa, ki se je hudoval nad povsem brezbrižnim nadzorom dirkačev.

Crutchlow: Sistem je preprosto sr**je

"Nadzor zlorabe dopinga je grozen, a saj nisem povedal nič, česar ne bi izjavljal že zadnja štiri leta,"je ob predstavitvi protidopinške kampanje FIP z naslovom "Reci ne dopingu" dejal Crutchlow. "Sistem je preprosto sr**je. Kako lahko kar tako čez palec za preizkus izbereš le tri dirkače? V vsem letu sem prestal le enega, zato vem, da me naslednje leto ne bo v tej skupini. V bistvu zadnji dve leti nisem prestal nobenega preizkusa."

Sistem se je do konca minule sezone izboljšal in je zdaj precej bolj rigorozen. Zadnji primer zlorabe nedovoljenih poživil v motociklizmu sicer sega v leto 2012, ko je bil v središču viharja Anthony West. Avstralec je oddal vzorec, ki je bil po dirki za VN Francije pozitiven na živčni stimulans dimetilamilamin. West se je branil, da ga je zaužil prek energijske pijače. Kaznovali so ga z 18-mesečno prepovedjo nastopov, njegove kasnejše pritožbe, ki so prišle vse do Mednarodnega športnega razsodišča v Lozani (TAS), pa niso bile uspešne.