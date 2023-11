'Kazni ni bilo, ker je on Marc Marquez in nihče mu nič ne upa narediti'

Za nami je še ena izjemno zanimiva dirka in zadnja v letošnji sila napeti sezoni. VN Valencie je ponudila številne padce in slavje zdaj dvakratnega prvaka v kraljevskem razredu. Francesco Bagnaia je slavil nov naslov, Jorge Martin pa bi mu pred tem mogoče še uspel prekrižati načrte, če ne bi trčil v Marca Marqueza.

Padec Martina je odločil dirko in prvenstvo v prid dobrega prijatelja Marca Bezzecchija, a to Italijana po dirki ni pomirilo. Bezzecchi namreč meni, da bi Marquez za potezo, ki je povzročila njegov padec, moral prejeti kazen. "Nimam kaj razlagati. Trčil je vame in povzročil moj padec. To se je zgodilo," je po dirki brez zadržkov dejal dirkač moštva Mooney VR46. Na srečo ni utrpel resne poškodbe: "Na srečo sem dobro, sicer me boli levo rame in leva noga."