Dirkači so si enotni: Novi svetovni prvak prihaja iz rdeče ekipe

Že ta konec tedna se bo z dirko v tajskem Buriramu začela nova sezona motociklističnega prvenstva motoGP, s tem pa se bo odprl tudi boj za naslov svetovnega prvaka. Pred začetkom sezone so o tem, kdo bo letos osvojil laskavo krono povprašali tudi dirkače, ki se strinjajo, da bosta najnevarnejša dirkača tovarniške ekipe Ducatija Francesco Bagnaia in Marc Marquez. Prav osemkratni svetovni prvak med dirkači velja za glavnega favorita.

Ducatijevo tovarniško moštvo, ki ga bosta v prihodnji sezoni zastopala Francesco Bagnaia in Marc Marquez, vsaj na papirju velja za sanjsko ekipo. Skupaj se lahko namreč rdeča ekipa pohvali s kar enajstimi naslovi svetovnega prvaka in tako ne preseneča, da sta njena dirkača prva in glavna favorita za ponovno osvojitev dirkaške krone.

S tem se strinjajo tudi ostali dirkači razreda motoGP, ki prav Bagnaii in Marquezu pripisujejo največ možnosti za skupno slavje. "Favorita prihajata iz rdeče ekipe," je za uradni profil tekmovanja na družbenih omrežjih dejal Maverick Vinales. "Mislim, da bo rdečo ekipo težko premagati," pa verjame Jack Miller. Z Avstralcem sta se strinjala tudi njegov moštveni kolega Miguel Oliveira in Raul Fernandez, oba pravita, da so Ducatiji absolutni favoriti.

Francesco Bagnaia in Marc Marquez sestavljata ekipo, ki pred novo sezono velja za sanjsko. FOTO: MotoGP icon-expand

"Marc je na zimskem testiranju izgledal zelo impresivno, toda tudi 'Pecco' je vedno hiter na dirkah," je razmišljal Enea Bastianini. Da bosta naslov prvaka osvojila Marquez ali Bagnaia sta prepričana tudi Alex Marquez in novinec Somkiat Chantra. Podobno je menil še Marco Bezzecchi, ki sicer upa, da bo naslov osvojil dirkač Aprilie, vendar ga skrbi, da bo "sanjsko moštvo" težko premagljivo.

Med tistimi, ki so se odločili izpostaviti samo enega dirkača, pa je po prepričljivi predstavi na zadnjem predsezonskem testiranju v Buriramu največ glasov od dirkaških kolegov prejel Marquez. "Upam, da bom prvak jaz, toda če bi moral staviti na nekoga, bi to bil Marc," je dejal Fabio Quartararo. "Marc je dirkač z največ naslovi, tako da bom rekel, da bo on prvak," pa je svoj glas podal Alex Rins. Osemkratnemu svetovnemu prvaku so največ možnosti pripisali še Johann Zarco, Joan Mir ter novinca Ai Ogura in Fermin Aldeguer, medtem ko v četrti naslov Bagnaie verjame Luca Marini.

Francesco Bagnaia in Marc Marquez sta pred novo sezono glavna favorita za naslov prvaka. FOTO: MotoGP icon-expand

Kako pa svoje možnosti ocenjujeta glavna protagonista? Španec je vlogo favorita raje prepustil drugim. "Imam zelo hitrega moštvenega kolega," pravi, "pa tudi zelo konkurenčnega sodirkača pri Ducatiju, mojega brata Alexa." Italijan pa je pristopil drugače in se pred začetkom nove sezone ne boji staviti sam nase. Svoj glas sta poleg Bagnaie sebi namenila še Franco Morbidelli in Brad Binder.

Z najbolj diplomatskim odgovorom pa je postregel Pedro Acosta. "Kdo bo prvak, bo pokazal čas," je dejal mladi Španec. In prve odgovore o razmerju moči med proizvajalci, ekipami in dirkači bomo dobili že ta konec tedna. Najhitrejši motociklisti na svetu se bodo na svoje motocikle usedli v petek, ko bodo na dirkališču Chang International v Buriramu na sporedu uvodni prosti treningi, v soboto sledijo kvalifikacije in sprinterska dirka, v nedeljo pa še glavna dirka za veliko nagrado Tajske.