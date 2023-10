Kdo bo sedel na Marquezovo mesto? Vinales je že zavrnil Hondo

"Večkrat sem že rekel, da sem 100 odstotno osredotočen na Aprilio. Ostalo nam je še pet dirk, osredotočeni smo nanje, jaz imam veljavno pogodbo za naslednje leto in popolnoma sem posvečen temu," je namigovanja zavrnil Vinales, ki je v Aprilio prestopil leta 2021, po petih sezonah pri Yamahi. Na minuli dirki VN Indonezije je na nedeljski dirki bil drugi.

Uresničile so se naše sanje

Čeprav je njegov naslednik pri Hondi še neznan, pa Marquez preostale dirke na koledarju namerava odvoziti poponoma osredotočeno na uspeh s svojim trenutnim moštvom. "(V Avstraliji) nimam nobenih pričakovanj," je dejal Marquez, ki je na lanski VN Avstralije bil drugi. "Tudi Sachsenring je bilo dirkališče na katerem bi mi moralo iti dobro, na koncu pa je bil to najhujši vikend to sezono," se je slabe izkušnje z VN Nemčije spomnil Marquez.

Okoliščine okoli Marquezovega prestopa je opisal tudi direktor marketinga Carlo Merlini: "To so za nas neke vrste sanje. Najprej bi se rad zahvalil Marcu za njegovo zaupanje v moštvo, ker je verjel v to, da mu mi lahko dostavimo to kar on potrebuje." Nato pa je razkril ključen dejavnik pri Špančevi odločitvi, Marcov brat Alex Marquez. "Hvala tudi Alexu, zelo dobro nas je prodal! To, da je Alex v našem moštvu, je olajšalo zadeve, pomagalo he tdui to, da imata istega agenta. Naši pogovori so bili lahki, sanjanje je bilo lahko. Ko pa se planeti povežejo na določen način, se malo manj sanja in malo več živi v resničnosti," je dodal član vodstva pri Gresiniju.