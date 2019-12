Kdo je dirkač z največ in kdo z najmanj padci v minuli sezoni razreda motoGP?

Na uradni spletni strani motoGP so objavili podatek, da število padcev v vseh treh motociklističnih razredih ni preseglo številke 1000, kar je prvič po letu 2015. V letu 2018 je bilo 1077 padcev, letos pa se je številka po 19 dirkah ustavila pri 971. V razredu motoGP je bil najmanjkrat na tleh Andrea Dovizioso, štirikrat, kar se tiče moštev, pa sta Yamahina dirkača Maverick Vinales in Fabio Quartararo padla po šestkrat. Največ padcev je "zbral" Johann Zarco, kar 17, osem več kot v letu 2018. Drugi na tej lestvici je Jack Miller (15), tretje mesto pa si delita Francesco Bagnaia in svetovni prvak Marc Marquez (vsak po 14).

Kar se tiče razreda moto2, je bil največkrat na tleh Sam Lowes (20 padcev), drugi je bil Marco Bezzecchi (18), svetovni prvak v tem razredu Alex Marquezje padel dvanajstkrat. V najšibkejšem razredu je največ padcev, tudi v skupnem seštevku vseh treh razredov, doživel Tom Booth-Amos, kar 22, Can Öncu pa je takoj za njim (21).

Zanimiv je tudi podatek, da je bilo največ padcev na prizorišču v Le Mansu (kar 90 v treh dneh), najmanj pa v Alcanizu (VN Aragonije), le 15.