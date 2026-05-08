Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Marini zmagovalec prvega prostega treninga v Le Mansu

Le Mans, 08. 05. 2026 11.56 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
R.S.
Luca Marini

Pred vrati je peta letošnja motociklistična dirka. Karavana ostaja v Evropi, kjer se bo za VN Francije pomerila na zloglasni stezi v Le Mansu. Prvi prosti trening je dobil Luca Marini pred Pedrom Acosto in lanskoletnim zmagovalcem Johannom Zarcojem. Vodilni v prvenstvu Marco Bezzecchi je končal na 14. mestu. Ob 15. uri bo na sporedu drugi prosti trening, ki ga boste lahko spremljali v neposrednem prenosu na VOYO.

MotoGP - VN Francije
MotoGP - VN Francije
FOTO: VOYO

Prva od treh majskih dirk v razredu MotoGP prinaša veliko nagrado Francije, ki bo potekala v Le Mansu. Dogajanje odpirajo petkovi treningi vseh treh razredov. Lani je na tej stezi senzacionalno slavil domačin Johann Zarco, kar je bila sploh prva francoska zmaga po letu 1954 na tej zloglasni stezi.

Dopoldanski prosti trening je dobil Italijan Luca Marini pred Pedro Acosto in lanskoletnim zmagovalcem VN Francije domačinom Zarcojem. Alex Marquez, ki je slavil na zadnji letošnji dirki v Jerezu je trening končal na 7. mestu, vodilni dirkač prvenstva Marco Bezzecchi je končal na 14. mestu.

Razpored dirkaškega dogajanja konec tedna v Le Mansu
Razpored dirkaškega dogajanja konec tedna v Le Mansu
FOTO: VOYO
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
moto gp le mans prosti trening

Marc Marquez: O naslovu sploh ne morem razmišljati

24ur.com Zarco najhitrejši na prvem prostem treningu, Bezzecchi pa z rekordom steze na drugem
24ur.com Bezzecchi na obeh treningih pred vsemi, enako tudi Masia in Dixon
24ur.com Bezzecchi v dežju najhitrejši na kvalifikacijah
24ur.com Acosta najhitrejši na petkovem treningu v Valencii
24ur.com Bezzechi najhitrejši, Marquez kot kegelj zbil Zarcoja
24ur.com Bezzecchi do 'pola', v prvi startni vrsti še Acosta in Quartararo
24ur.com Uvodni trening Aleixu Espargaroju, drugi Martinu
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dark Cat
08. 05. 2026 11.49
Zloglasni ??.....zakaj že ?
Odgovori
0 0
dark Cat
08. 05. 2026 11.37
Zloglasni ??.....zakaj že ?
Odgovori
0 0
Samo navijač
08. 05. 2026 11.18
V suhem vremenu bo tezko premagati Aprilio. V mokrem pa se vse obrne na glavo.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Igralec odkrito o odraščanju z mamo lezbijko
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Ali lahko nosečnice jedo hrano z žara?
Ali lahko nosečnice jedo hrano z žara?
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
zadovoljna
Portal
Na ulicah Ljubljane privabljala poglede v hlačah, ki jih želi imeti vsaka
Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, pri tehtnicah so v ospredju odnosi
Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, pri tehtnicah so v ospredju odnosi
Serena Williams obrnila hrbet dolgoletni prijateljici
Serena Williams obrnila hrbet dolgoletni prijateljici
Največja napaka, ki vas drago stane
Največja napaka, ki vas drago stane
vizita
Portal
Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton
Simptomi visoko funkcionalne anksioznosti: ko navzven delujemo 'v redu'
Simptomi visoko funkcionalne anksioznosti: ko navzven delujemo 'v redu'
Zdravniki ji niso dali nobenega upanja, deklica pa je vsem vzela sapo
Zdravniki ji niso dali nobenega upanja, deklica pa je vsem vzela sapo
Kako hitro se stara vaše telo ni zgolj stvar genetike, temveč tudi vaših odločitev
Kako hitro se stara vaše telo ni zgolj stvar genetike, temveč tudi vaših odločitev
cekin
Portal
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Češnje so šele prišle, cene pa že razburjajo: kaj se dogaja na tržnicah?
Češnje so šele prišle, cene pa že razburjajo: kaj se dogaja na tržnicah?
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
moskisvet
Portal
Turška odbojkarica navdušuje z igro in Instagramom
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
Ali sramne dlake rastejo hitreje kot lasje?
Ali sramne dlake rastejo hitreje kot lasje?
dominvrt
Portal
Kako popraviti pipo, iz katere kaplja?
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
okusno
Portal
Zaradi očetove bolezni je začel delati kombučo, danes jo pije cela Slovenija
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Ne zavrzite kavne usedline: uporabna je bolj, kot mislite
Ne zavrzite kavne usedline: uporabna je bolj, kot mislite
voyo
Portal
Blanca
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699