Marini zmagovalec prvega prostega treninga v Le Mansu

Prva od treh majskih dirk v razredu MotoGP prinaša veliko nagrado Francije, ki bo potekala v Le Mansu. Dogajanje odpirajo petkovi treningi vseh treh razredov. Lani je na tej stezi senzacionalno slavil domačin Johann Zarco, kar je bila sploh prva francoska zmaga po letu 1954 na tej zloglasni stezi.

Dopoldanski prosti trening je dobil Italijan Luca Marini pred Pedro Acosto in lanskoletnim zmagovalcem VN Francije domačinom Zarcojem. Alex Marquez, ki je slavil na zadnji letošnji dirki v Jerezu je trening končal na 7. mestu, vodilni dirkač prvenstva Marco Bezzecchi je končal na 14. mestu.