Suvereni Fernandez do druge letošnje sprinterske zmage

Najboljši startni položaj za sprint in nedeljsko dirko si je torej z najboljšim časom v kvalifikacijah priboril Jorge Martin. Špancu se je najbolj približal zmagovalec zadnjih kvalifikacij v Brnu Ai Ogura, za njim pa se je v prvo startno vrsto uspelo prebiti vodilnemu v prvenstvu Marcu Bezzecchiju.
Zmagovalec zadnje velike nagrade na Češkem Marc Marquez je kvalifikacije končal šele na sedmem mestu, kar kaže, da mu steza v Assnu ne leži. Pred Špancem sta kvalifikacije končala še Francesco Bagnaia in Fabio Di Giannantonio.
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