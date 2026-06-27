Suvereni Fernandez do druge letošnje sprinterske zmage

Najboljši startni položaj za sprint in nedeljsko dirko si je torej z najboljšim časom v kvalifikacijah priboril Jorge Martin. Špancu se je najbolj približal zmagovalec zadnjih kvalifikacij v Brnu Ai Ogura, za njim pa se je v prvo startno vrsto uspelo prebiti vodilnemu v prvenstvu Marcu Bezzecchiju.