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Suvereni Fernandez do druge letošnje sprinterske zmage

Assen, 27. 06. 2026 14.46 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
Jorge Martin

Najboljši start na sprint dirki si je z najhitrejšim časom na kvalifikacijah priboril Jorge Martin pred Aijem Oguro in Marcom Bezzecchijem. Popolno prevlado Aprilie je s četrtim mestom dopolnil Raul Fernandez. Zmagovalec zadnjih dveh prizorišč Marc Marquez je kvalifikacije končal na 7. mestu. Sprint dirko lahko v neposrednem prenosu spremljate na Kanalu A in VOYO.

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15.23

Tretje mesto pa si je priboril Fabio Di Giannantonio

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.22

Ma drugo mesto se je uvrstil Ai Ogura

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.21

Fernandez prišel do druge sprinterske zmage letos!!!

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.20

Pred nami je še zadnji krog

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.18

Dirko je končal Franco Morbidelli

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
MotoGP - VN Nizozemske
MotoGP - VN Nizozemske
FOTO: VOYO

Najboljši startni položaj za sprint in nedeljsko dirko si je torej z najboljšim časom v kvalifikacijah priboril Jorge Martin. Špancu se je najbolj približal zmagovalec zadnjih kvalifikacij v Brnu Ai Ogura, za njim pa se je v prvo startno vrsto uspelo prebiti vodilnemu v prvenstvu Marcu Bezzecchiju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zmagovalec zadnje velike nagrade na Češkem Marc Marquez je kvalifikacije končal šele na sedmem mestu, kar kaže, da mu steza v Assnu ne leži. Pred Špancem sta kvalifikacije končala še Francesco Bagnaia in Fabio Di Giannantonio.

Preberi še Martin dobil kvalifikacije, Aprilia okupirala prva štiri mesta
MotoGP - urnik prenosov za VN Nizozemske
MotoGP - urnik prenosov za VN Nizozemske
FOTO: VOYO
motogp sprint martin vn nizozemske assen aprilla

Martin dobil kvalifikacije, Aprilia okupirala prva štiri mesta

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