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MotoGP

Kdo lahko prekriža načrte bratoma Marquez na dirkališču v Motegiju?

Motegi, 02. 10. 2026 21.34 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Motegi

Dirkači razreda MotoGP zgodaj zjutraj po našem času nadaljujejo z dirkaškim vikendom na Japonskem. Uvodno dogajanje je pripadlo bratoma Marquez, ki sta bila najhitrejša na obeh treningih. Najprej je bil najhitrejši aktualni svetovni prvak Marc, nato njegov mlajši brat Alex. Motociklisti v elitnem razredu bodo program v Motegiju nadaljevali s tretjim prostim treningom ob 3.10 zjutraj, kvalifikacijami ob 3.45 in zaključili s sprint dirko ob 7.55. Celotno dogajanje boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.

MotoGP - VN Japonske
MotoGP - VN Japonske
FOTO: VOYO

V Azijo se je kot vodilni v prvenstvu podal Jorge Martin, ki ima trenutno pred Marcom Marquezom 12 točk prednosti. Po uvodnem dnevu se zdi, da bo aktualni svetovni prvak Marc Marquez ta konec tedna proti Martinu zmanjšal zaostanek oz. v primeru slabšega rezultata Martina na sprintu in nedeljski dirki ponovno prevzel vodstvo v prvenstvu. Starejši izmed bratov Marquez je slavil na uvodnem treningu, medtem ko je na drugem dosegel tretje mesto. Od dirkača Ducatija sta bila hitrejša le njegov mlajši brat Alex Marquez in zmagovalec zadnje dirke v Avstriji Pedro Acosta, ki je dosegel krstno zmago v elitnem motociklističnem razredu.

Preberi še Acosta po treningih samozavesten pred nadaljevanjem vikenda na Japonskem

Martin je na uvodnem treningu zaostal le za starejšim izmed bratov Marquez, medtem ko je na drugem dosegel šele osmi najhitrejši čas na stezi, za vodilnim pa je zaostal za skoraj pol sekunde. Kljub temu bo imel dirkač Aprilie na tretjem treningu možnost, da bo našel občutke na motociklu in se boril za najvišja mesta, ko bo to najbolj potrebno. "Zjutraj sem se počutil odlično, a popoldne sem imel z motociklom nekoliko težav. Zdelo se je, kot da so se razmere na stezi spremenile od prvega do drugega treninga. Veliko delamo na tem, da bi bil hiter na pnevmatiki s srednjo trdoto, kar nam zaenkrat še ne uspeva. Veliko hitrejši sem, ko uporabljam mehkejšo različico," je po uvodnem dnevu dejal Martin.

Velika nagrada Japonske na Kanalu A in VOYO.
Velika nagrada Japonske na Kanalu A in VOYO.
FOTO: 24ur.com

Dirkači razreda MotoGP bodo vikend na Japonskem nadaljevali zgodaj zjutraj po našem času. Najprej ob 3.10 sledi tretji prosti trening, nato kvalifikacije ob 3.45, za konec sobotnega dogajanja pa je ob 7.55 na sporedu sprint dirka. Celotno dogajanje si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

Razpored dirkaškega vikenda za VN Japonske.
Razpored dirkaškega vikenda za VN Japonske.
FOTO: 24ur.com
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motogp motegi vn japonske kvalifikacije

Acosta po treningih samozavesten pred nadaljevanjem vikenda na Japonskem

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