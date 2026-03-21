Kanal A in VOYO: Številni padci v Goianii, komu bo pripadel 'pole'?

Marco Bezzecchi je svoj nastop v počasnejši skupini začel zelo odločno in z željo popraviti slab vtis, ki ga je pustil na petkovem popoldanskem treningu. S časom 1:17:408 se je takoj odpeljal ostalim dirkačem, pred postankom v garaži pa mu je bil najbližje domači junak Diogo Moreira.
Italijanovega časa ni uspel izboljšati več nihče, je pa Brazilca z mesta, ki kot zadnje vodi v hitrejšo kvalifikacijsko skupino, izrinil Fabio Di Giannantonio, na končno četrto mesto pa je Moreiro izrinil Joan Mir.
Dogajanje v hitrejši skupini so začinili predvsem številni padci. Že preden je sploh postavil čas kroga, se je na tleh znašel Francesco Bagnaia, kmalu za njim pa sta z motocikla zletela tudi Pedro Acosta in Marc Marquez.
Zadnji prosti trening dobil Ogura
Na zadnjem prostem treningu je najboljši čas postavil dirkač poltovarniške Aprilie Ogura, ponovno je bil med najhitrejšimi Marc Marquez, konkurenčnost Aprilie je s tretjim časom potrdil Martin.
