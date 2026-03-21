Kanal A in VOYO: Številni padci v Goianii, komu bo pripadel 'pole'?

Marco Bezzecchi je svoj nastop v počasnejši skupini začel zelo odločno in z željo popraviti slab vtis, ki ga je pustil na petkovem popoldanskem treningu. S časom 1:17:408 se je takoj odpeljal ostalim dirkačem, pred postankom v garaži pa mu je bil najbližje domači junak Diogo Moreira.

Italijanovega časa ni uspel izboljšati več nihče, je pa Brazilca z mesta, ki kot zadnje vodi v hitrejšo kvalifikacijsko skupino, izrinil Fabio Di Giannantonio, na končno četrto mesto pa je Moreiro izrinil Joan Mir.