Kljub 100 točkam zaostanka Vinales še ni predal boja

Po devetih dirkah sezone prvenstva motoGP se zdi, da bo konkurenca tudi letos stežka zaustavila Marca Marqueza in njegov pohod na osmi naslov svetovnega prvaka. Aktualni prvak ima že 58 točk prednosti pred drugouvrščenim Andreo Dovizisom in kar 100 točk pred Maverickom Vinalesom, ki je to poletje sicer pokazal odlično formo in se še ni predal v boju za naslov prvaka.