Kljub številnim napakam Bezzecchi ni vrgel puške v koruzo: sanje o naslovu ostajajo žive

Marco Bezzecchi slavi po zmagi na dirki za VN Indonezije. Na naslov še kako upa. FOTO: Profimedia

Če bi sešteli vse izgubljene priložnosti italijanskega dirkača Marca Bezzecchija v letošnji sezoni, bi številka dosegla skoraj sto točk. Natančneje 97 potencialnih točk. Napak je bilo kar osem, zgodile pa so se v sprintih, na dirkah in celo v kvalifikacijah.

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Je svetovno prvenstvo zato že izgubljeno? Nikakor.

Bezzecchi je trenutno tretji v skupnem seštevku. Za ekipnim kolegom iz Aprilie, Jorgejem Martinom, zaostaja 46 točk, pred njim pa je tudi Ducatijev zvezdnik Marc Marquez. Kljub temu je sezona še odprta, predvsem zaradi dobrega občutka, ki ga ima Italijan na motociklu.

Marc Marquerz, Jorge Martin in Marco Bezzecchi FOTO: Profimedia

Napake so ga drago stale

Letošnja sezona razkriva, kako izenačeno je prvenstvo MotoGP. Del odgovora se skriva v napakah, del pa v izjemni kakovosti tekmecev. Bezzecchi je tako med drugim padel v sprint dirki na Tajskem, kjer bi se lahko boril celo za zmago. Napako je storil med lovom na Marqueza. To pa še zdaleč ni bil edini spodrsljaj.

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Na seznamu so tudi padci v sprintih v Austinu, Jerezu in Brnu. V Brnu je sledila še diskvalifikacija zaradi incidenta z maršalom. Veliko je izgubil tudi na dirki v Assnu, kjer je padel med zasledovanjem Marqueza, medtem ko si je po padcu v kvalifikacijah v Nemčiji celo zlomil ključnico.

Marco Bezzecchi FOTO: Profimedia

Razočaranja so sledila še v Misanu in nato v sprintu v Indoneziji. Prav tam pa je Bezzecchi pokazal tudi svoj značaj, saj je glavno dirko dobil in se na najboljši možni način oddolžil za prejšnji spodrsljaj.

Pogled je usmerjen naprej

Čeprav je seznam napak dolg, ostaja dejstvo, da je Bezzecchi še vedno v boju za naslov. To ni posledica sreče, temveč njegove hitrosti in konstantne konkurenčnosti skozi sezono.

Italijan se zato ne želi pretirano ozirati nazaj. Preteklosti ne more spremeniti, lahko pa vpliva na prihodnost. Avstralska preizkušnja bo tako eden ključnih trenutkov sezone in bo pokazala, ali lahko Apriliin dirkač zares napade vrh skupnega seštevka. Po dirki v Singapurju je v cilj prišel celo z mlinčkom za poper v rokah.

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"Zakaj? Nekaj ima opraviti tudi s Kimijem. Malo popra pride vedno prav, kajne? Kot pravijo kuharji: ravno prav," je v svojem slogu za Gazzetto Dello Sport dejal nasmejani Bezzecchi. In prav nekaj dodatne "začimbe" bo morda potreboval tudi v zaključku sezone, če želi uresničiti sanje o naslovu svetovnega prvaka.